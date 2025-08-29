Manuel Adorni habló de los audios: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

Manuel Adorni se refirió este viernes sobre la filtración de los audios de Karina Milei , en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad que develaron las escuchas de Diego Spagnuolo , ex titular del área.

“Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada” , dijo el vocero presidencial que siguió aludiendo al escándalo.

“La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

2023 - 2024-02-02T103625.118.jpg Karina Milei junto al vocero Manuel Adorni (Archivo)

Las grabaciones

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha a Karina en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico. En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria.

“Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei en el nuevo audio.

Todo comenzó cuando salieron a la luz audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están “desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.