viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 20:27
Escándalo.

Manuel Adorni habló de los audios: "Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes"

Manuel Adorni habló sobre los audios de Karina Milei, y dijo que sería la primera vez que se graba a un funcionario en Casa Rosada.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Manuel Adorni habló sobre los audios del escándalo

Manuel Adorni habló sobre los audios del escándalo

“Si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, dijo el vocero presidencial que siguió aludiendo al escándalo.

“La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

2023 - 2024-02-02T103625.118.jpg
Karina Milei junto al vocero Manuel Adorni (Archivo)

Karina Milei junto al vocero Manuel Adorni (Archivo)

Las grabaciones

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha a Karina en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico. En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria.

“Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei en el nuevo audio.

Todo comenzó cuando salieron a la luz audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están “desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

