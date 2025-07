Manuel Adorni sobre Victoria Villarruel: "El Presidente considera que no es parte de la gestión"

“Independientemente de la terminología utilizada por el Presidente, todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto . No es parte de ese norte que hablábamos recién. Y el Presidente considera que no es parte de la gestión desde hace muchísimo tiempo” , afirmó el vocero.

Manuel Adorni Manuel Adorni y la relación de Javier Milei y Victoria Villarruel

Manuel Adorni y la gobernabilidad

“Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”, dijo el vocero sobre si es posible gobernar en este clima. “Son cuestiones del día y de la dinámica de todos los días, de la política y de la propia dinámica del gobierno. No veo por qué, digamos... Creo que siempre se les dio demasiado valor a determinadas definiciones”.

“Simplemente no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto”, recalcó Adorni sobre Villarroel. “No hay mucho más para decir. Es darle vueltas a algo que siempre es lo mismo”.

Embed - Conferencia de prensa | 24.07.25

Qué dijo Javier Milei sobre Victoria Villarruel

El Presidente habló en “La Derecha Fest”, un evento libertario celebrado en Córdoba capital, y acusó a la vicepresidenta de haber “roto la primera ley de la economía: la ley de la escasez”. Acto seguido, la calificó como “la bruta traidora”, una expresión que desató aplausos en el salón.

“La Derecha Fest” fue organizado por referentes mediáticos e ideológicos del espacio libertario, entre ellos el streamer “Gordo Dan”, cuyo nombre real es Daniel Parisini, que ofreció un segmento en vivo frente a su audiencia.

Milei se enfocó principalmente en confrontar con lo que define como “el colectivismo” y reforzar su discurso libertario ante un público afín. “Roma no paga traidores”, repitieron, una y otra vez, tanto el Presidente como varios de sus oradores. Incluso, en el ingreso al lugar, se vendían remeras con esa frase estampada.