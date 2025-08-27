miércoles 27 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de agosto de 2025 - 16:32
Política.

Javier Milei habló de los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

El presidente argentino afirmó que también llevará a la Justicia al ahora ex titular de ANDIS. Javier Milei se pronunció en medio de una caravana de la Libertad Avanza.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei habló sobre los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira y lo voy a llevar a la Justicia”.

Javier Milei habló sobre los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira y lo voy a llevar a la Justicia”.

En medio de una caravana organizada por La Libertad Avanza en Lomas de Zamora, Javier Milei se refirió por primera vez a los audios vinculados al exresponsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. Frente a los militantes que se acercaron al acto, el presidente afirmó que “todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira”.

Lee además
Javier Milei.
Política.

"Les estamos afanando los choreos", dijo Javier Milei y fue muy duro: "Estos roñosos kirchneristas"
El Gobierno argentino declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista  
Política.

El Gobierno de Javier Milei declaró terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro y Cabello

A su vez, adelantó que iniciarán acciones judiciales contra él con el objetivo de demostrar la falsedad de sus dichos. El pronunciamiento se produjo durante la gira que encabezó en la zona sur del Gran Buenos Aires, la cual finalizó con disturbios.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Vamos a probar que Spagnuolo mintió", dijo Javier Milei

“Vamos a probar que Spagnuolo mintió”, reiteró Milei mientras recorría las calles acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert, quien encabeza la lista oficialista para Diputados por la provincia.

La polémica se generó luego de la publicación de grabaciones en las que Spagnuolo denunciaba supuestas maniobras de corrupción y un esquema de retornos estatales, en el que la droguería Suizo Argentina aparecía como actor central en el circuito de adquisición y distribución de medicamentos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AlanLongy/status/1960772193018896658&partner=&hide_thread=false

Las cintas fueron divulgadas en el ciclo Data Clave, emitido por la señal de streaming Carnaval, y exponen de qué manera algunos intermediarios de la agencia pedían pagos a empresas proveedoras a cambio de asegurarles adjudicaciones estatales.

Diego Spagnuolo el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Aunque Milei ya había hecho una mención velada al asunto días atrás, cuando compartió en redes un tuit del presunto implicado Eduardo “Lule” Menem, esta fue la primera ocasión en la que se refirió de manera explícita y abierta al tema.

Por su parte, Eduardo Menem, quien ocupa hoy el cargo de subsecretario de Gestión Institucional dentro de la Secretaría General de la Presidencia, calificó el hecho como “una burda operación política” y rechazó estar ligado a contrataciones en la ANDIS. A su postura se sumó también Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que volvió a difundir el mensaje en sus redes, quedando igualmente señalado en la controversia.

Horas de vértigo que derivaron en la salida de Diego Spagnuolo y el cerco sobre los Milei.

“Debido a la magnitud de este asunto, me siento obligado a expresar mi postura”, aseguró “Lule”, que depende de Karina Milei. Añadió que “no puedo confirmar la veracidad de los audios que circulan, pero sí puedo garantizar que su contenido es completamente falso”. A su vez, destacó: “Nunca participé, de forma formal ni informal, en las contrataciones del ANDIS”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"Les estamos afanando los choreos", dijo Javier Milei y fue muy duro: "Estos roñosos kirchneristas"

El Gobierno de Javier Milei declaró terrorista al Cártel de los Soles, vinculado a Maduro y Cabello

Javier Milei fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Buenos Aires

¿Quién es Emmanuel Kovalivker, el accionista de Droguería Suizo Argentina?

Qué dijo Lule Menem sobre el presunto caso de coimas en ANDIS

Lo que se lee ahora
Los controladores aéreos suspendieron el paro previsto para este jueves.
Política.

Se suspendió el paro de los controladores aéreos de este jueves

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

El Gobierno y las auditorias de las Pensiones por Invalidez desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Archivo) video
Proceso.

Auditorías a las Pensiones por Invalidez: "En Jujuy hay suspendidas 4.700 aproximadamente"

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel