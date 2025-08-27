Javier Milei habló de los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Javier Milei habló sobre los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira y lo voy a llevar a la Justicia”.

En medio de una caravana organizada por La Libertad Avanza en Lomas de Zamora , Javier Milei se refirió por primera vez a los audios vinculados al exresponsable de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo . Frente a los militantes que se acercaron al acto, el presidente afirmó que “todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira”.

A su vez, adelantó que iniciarán acciones judiciales contra él con el objetivo de demostrar la falsedad de sus dichos. El pronunciamiento se produjo durante la gira que encabezó en la zona sur del Gran Buenos Aires, la cual finalizó con disturbios.

“Vamos a probar que Spagnuolo mintió”, reiteró Milei mientras recorría las calles acompañado por su hermana Karina Milei y por José Luis Espert , quien encabeza la lista oficialista para Diputados por la provincia.

La polémica se generó luego de la publicación de grabaciones en las que Spagnuolo denunciaba supuestas maniobras de corrupción y un esquema de retornos estatales , en el que la droguería Suizo Argentina aparecía como actor central en el circuito de adquisición y distribución de medicamentos.

Milei rompió el silencio sobre los audios de las coimas: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a demostrar que mintió"

Las cintas fueron divulgadas en el ciclo Data Clave, emitido por la señal de streaming Carnaval, y exponen de qué manera algunos intermediarios de la agencia pedían pagos a empresas proveedoras a cambio de asegurarles adjudicaciones estatales.

Aunque Milei ya había hecho una mención velada al asunto días atrás, cuando compartió en redes un tuit del presunto implicado Eduardo “Lule” Menem, esta fue la primera ocasión en la que se refirió de manera explícita y abierta al tema.

Por su parte, Eduardo Menem, quien ocupa hoy el cargo de subsecretario de Gestión Institucional dentro de la Secretaría General de la Presidencia, calificó el hecho como “una burda operación política” y rechazó estar ligado a contrataciones en la ANDIS. A su postura se sumó también Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que volvió a difundir el mensaje en sus redes, quedando igualmente señalado en la controversia.

“Debido a la magnitud de este asunto, me siento obligado a expresar mi postura”, aseguró “Lule”, que depende de Karina Milei. Añadió que “no puedo confirmar la veracidad de los audios que circulan, pero sí puedo garantizar que su contenido es completamente falso”. A su vez, destacó: “Nunca participé, de forma formal ni informal, en las contrataciones del ANDIS”.