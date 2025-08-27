Javier Milei fue evacuado cuando encabezaba una caravana de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en incidentes y tensión. El Presidente, su hermana Karina y los candidatos de La Libertad Avanza tuvieron que ser evacuados de urgencia tras una serie de piedrazos contra la comitiva .

ANDIS. Martín Menem: "Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei"

En medio del caos, el candidato a diputado nacional José Luis Espert debió retirarse en moto para salir de la zona. La actividad formaba parte de la agenda proselitista de La Libertad Avanza en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. La caravana se concentró en la plaza de Lomas de Zamora y contó con la presencia de referentes nacionales como Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli, además de los candidatos locales que buscan acceder a bancas en la Legislatura y el Senado provincial.

Embed - Incidentes en la caravana de Milei y Karina en Lomas de Zamora: Espert tuvo que ser evacuado en moto

Los disturbios se produjeron en un clima enrarecido por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que revelan presuntas coimas y salpican a dirigentes cercanos a Karina Milei.

Javier Milei refuerza la polarización

El Presidente evitó referirse a la polémica y mantuvo su estrategia de confrontación con el kirchnerismo. “Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude”, advirtió, denunciando prácticas como el voto cadena y la compra de voluntades.

Fue la segunda vez en el año que Milei visitó la Tercera Sección Electoral: la primera fue en La Matanza, donde se mostró junto a todos los candidatos libertarios bajo el lema “kirchnerismo nunca más”.

Críticas desde la intendencia

Previo al acto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, criticó la visita presidencial: “Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a inaugurar una obra o a traer patrulleros, no a generar caos en la avenida Yrigoyen”.

Además, pidió a los vecinos expresarse sin violencia pese a las convocatorias en redes para repudiar la llegada del mandatario: “Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. El lugar para reclamar es en las urnas”, subrayó.

Según confirmaron fuentes oficiales, la actividad en Lomas no será la última antes del cierre. Milei encabezará actos en distintos puntos del Conurbano bonaerense, con un cierre de campaña en Moreno, distrito clave de la Primera Sección Electoral.