Tras el escándalo de las presuntas coimas, Javier Milei rompió el silencio

En plena polémica por la difusión de grabaciones atribuidas a un exdirigente , donde se menciona un posible entramado de sobornos dentro del Estado , Javier Milei compartió un acto junto a su hermana Karina . En esas cintas , la actual secretaria General de la Presidencia es mencionada como parte de un supuesto esquema de recaudación ilícita .

Aunque el mandatario evitó referirse directamente a la polémica generada por los audios , en su intervención dejó entrever el tema al responder a quienes sostienen que la Casa Rosada carece de la “capacidad política” necesaria para encarar conflictos de esta magnitud.

“No es que al Gobierno le falte política; no le falta política, están los de enfrente que quieren romper todo” , afirmó, apuntando de manera indirecta al kirchnerismo y a las normas aprobadas en el Congreso que, según el relato oficial , pondrían en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas .

Milei expresó un reconocimiento particular hacia Eduardo Eurnekian , creador de la firma, así como hacia otros directivos con quienes compartió su experiencia laboral dentro de Corporación América .

Relató, a modo de ejemplo, que en ese ámbito conoció a Guillermo Francos, a quien definió como el jefe de Gabinete más destacado de la historia. Subrayó que actualmente es el encargado de llevar adelante las conversaciones con lo que calificó como “los orcos del Congreso”, es decir, sectores que —según su visión— buscan desestabilizar el programa económico y perjudicar al país mediante iniciativas que atentan contra el orden fiscal al impulsar medidas que considera disparatadas.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En esa línea, el Presidente remarcó: “Más allá de lo que estamos lidiando en un año electoral, que era previsible, esto es como es el Ajedrez, las negras también juega. Están los de enfrente que quieren romper todo. Al político demagogo no le importa prender fuego el país y gobernar sobre las cenizas. Ellos son los argentinos de mal, los vividores que han destrozado a este país”.

El vínculo con Guillermo Francos y su rol en la llegada a la presidencia

También afirmó que fue Francos quien lo “impulsó a ser presidente” y relató brevemente cómo se fue construyendo el vínculo entre ellos: “Primero a que escribiera en medios de comunicación y después, cuando él estaba trabajando en la campaña de Daniel Scioli, me sugirió que escriba un programa económico”. Sobre este punto, aclaró que lo tenía escrito “diez años antes” y continuó: “Lo triste es que eran las mismas soluciones”.

Con agradecimientos a Eduardo Eurnekian, Javier Milei participó del evento de Corporación América.

“Sin lugar a dudas, la influencia de Guillermo ha sido determinante. Parece que vio algo que no se equivocó, porque terminé siendo presidente”, puntualizó.

Y agregó: “Mi paso por Corporación América fue clave para desarrollar mi amor por el sector privado. Esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo. Este nuevo edificio es una nueva prueba de ello. Quiero agradecer a todo el equipo de Corporación América por seguir invirtiendo en nuestro país. Es mi esperanza que los individuos sigan el ejemplo de Eduardo Eurnekian”.

Finalmente, concluyó: “Tanto del sector público como del privado debemos ahondar esfuerzos para que el único objetivo sea sacar el país adelante. Del lado del Estado creamos las condiciones para que ustedes les vaya bien. Si el sector privado es la locomotora, el sector público deberá sacar las malezas. No me importa el daño que puedan hacer, si di vuelta el déficit fiscal de 100 años en un mes, ustedes se creen que me voy a preocupar por lo que me van a hacer por dos meses”.

Martín Menem defendió a Karina Milei

El jefe de Estado se manifestó públicamente por primera vez, aunque evitó mencionar los supuestos sobornos vinculados a los audios de Diego Spagnuolo dentro de la Administración Nacional de Discapacidad (Andis). El único funcionario del oficialismo que salió a dar su postura fue el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien se pronunció en la mañana del lunes.

“Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, declaró Menem durante una entrevista con el periodista Antonio Laje en el canal A24.

Y agregó: “Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“.