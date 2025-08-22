viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 09:38
Cristina Kirchner apuntó contra Karina Milei sobre coimas que recibe de medicamentos de discapacitados

En un tenso mensaje en redes sociales, la ex presidenta Cristina Kirchner arremetió contra Javier Milei, apuntando con un fuerte reproche hacia su hermana Karina y denunciando la causa judicial que la propuso, conocida como la "doctrina Vialidad".

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cristina volvió a subir un Che Milei y apuntó a la hermana del presidente.

Cristina volvió a subir un "Che Milei" y apuntó a la hermana del presidente.

Este posteo se enmarca en la fuerte tensión política que mantienen ambos referentes y que incluso traspasa el plano político para involucrar cuestionamientos personales.

El "Che Milei" que apunta a Karina, hermana del presidente

Cristina Kirchner se refirió este viernes al escándalo que se desató en el gobierno de Javier Milei tras la difusión de unos audios sospechosos en los que se habla de coimas y que causaron que la administración libertaria decidiera echar al hasta hace unas horas titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo.

Este cruce se suma a una serie de enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas entre ambos líderes, profundizando la grieta política que domina el escenario argentino. La referencia directa a Karina Milei abre un nuevo capítulo en esta disputa donde lo personal y lo político se entremezclan de manera notoria.

Los audios que complicaron al director de la Agencia de Discapacidad

El titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue desplazado de su cargo luego de que se difundieran estas conversaciones en las que habla sobre sobornos a funcionarios y prestadores.

El exdirector y amigo de Javier Milei, fue destituido tras filtrarse un audio donde denuncia que altos funcionarios del gobierno cobraban sobornos en compras de medicamentos. El vocero Manuel Adorni anunció la intervención de la entidad, pero no desmintió las acusaciones. La destitución de Daniel Garbellini, señalado en la trama, refuerza las sospechas.

El mensaje de Cristina a Milei: "Sos Muy cobarde"

“Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos. Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios", escribió en redes sociales en sus "Che Milei".

La exvicepresidenta recordó además las promesas del Gobierno con respecto a la cotización del dólar y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “En abril el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que iba a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a ‘dolarizar’ a 911 pesos. Te acordás, ¿no? Ahora te van a dar 2.000 millones más pese a que no juntaste las reservas que te pedían y, así y todo, ayer el dólar te cerró a 1.385 pesos".

“Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios aumentándolos al 40%. O sea… elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está", dijo.

Cristina recordó el discurso de Milei durante la campaña: “¿Cómo era lo que decías? ‘Economista experto en crecimiento con o sin dinero’. ¿Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía? Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales".

