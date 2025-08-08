Cristina Kirchner pidió no usar tobillera y recibir visitas sin restricciones

Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema no usar tobillera y recibir visitas sin restricciones.

Este viernes, la defensa de Cristina Kirchner interpuso un recurso extraordinario federal contra el fallo de la Cámara de Casación . Reclaman la anulación de la obligación de llevar la tobillera electrónica y las limitaciones para recibir visitas en su domicilio, donde cumple seis años de prisión por la causa Vialidad .

Firmado por Carlos Beraldi , el escrito también solicita apartar a los magistrados Horacio Rosatti , Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti de la causa.

La defensa busca que el recurso extraordinario sea evaluado por jueces suplentes . Por ello, pidió que antes de analizar el caso se realice el sorteo correspondiente y que sean avisados sobre la fecha y hora para “poder presenciar el acto y controlar su legalidad” .

El 11 de julio , la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner dictadas por el Tribunal Oral Federal 2 . Esta decisión se tomó tras una audiencia pública y oral en la que el fiscal desistió de impugnar las condiciones del arresto.

Cristina Kirchner Cristina Kirchner cargó contra Javier Milei.

En su momento, los letrados de Cristina Fernández de Kirchner manifestaron que la prohibición establecida por el Tribunal Oral Federal, que limita las visitas sin restricciones, vulnera el derecho de su defendida a mantener una vida familiar y social plena.

Asimismo, los defensores argumentaron que los magistrados del tribunal pasaron por alto la necesidad de que la exmandataria mantenga encuentros frecuentes con los contadores que la asesoran, así como con los representantes legales responsables de gestionar las tareas administrativas diarias en su nombre.

Además, los expertos nombrados en el contexto de otros procedimientos legales en su contra, así como los consultores que acompañan a la exmandataria en la realización de diversas tareas que no han sido restringidas por la condena.

La Policía Federal montó un vallado frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Constitución.

“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, solicitaron los letrados.

La postura de la Cámara de Casación

No obstante, la Cámara de Casación rechazó todas las objeciones presentadas y sostuvo que la vigilancia policial no puede reemplazar la supervisión exclusiva que ejerce el Poder Judicial. Además, señalaron que prescindir de mecanismos adicionales de control, como el seguimiento electrónico o la autorización previa para visitas fuera del listado aprobado, desvirtuaría el propósito fundamental de la ejecución penal.

Del mismo modo, se afirmó que el uso del dispositivo electrónico para tobillo cuenta con respaldo legal conforme al marco normativo vigente y es una medida apropiada para garantizar un control judicial efectivo durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Causa Vialidad.

El voto dividido de Casación

El fallo de Casación estuvo dividido, con el juez Mariano Borinsky expresando un voto en desacuerdo, argumentando que las limitaciones impuestas debían ser anuladas.

Borinsky sostuvo que dicha medida carece de respaldo legal en cualquier norma vigente, por lo que el tribunal oral excedió sus atribuciones al imponerla, afectando los derechos consagrados en los artículos 18 y 19 de la Constitución.

La Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.

A diferencia de sus colegas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Borinsky enfatizó que, tras una condena definitiva, solo puede restringirse aquello que establece expresamente la sentencia, sin afectar derechos como la privacidad o los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, una figura relevante dentro de su espacio político.