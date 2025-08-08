El Gobierno Nacional dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

El Gobierno nacional dio de baja más de 110 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que, según se detectó, habían sido "otorgadas de forma irregular". Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia en Casa Rosada.

Discapacidad silla de ruedas.jpg Nueva Ley de Discapacidad Los detalles de las 100 mil pensiones por discapacidad laboral Del total de 110.522 prestaciones canceladas, 8.107 correspondían a personas fallecidas, mientras que otras 10.038 fueron renuncias voluntarias de beneficiarios que prefirieron desistir del cobro antes de afrontar posibles causas judiciales. Con esta medida, el Estado calcula un ahorro mensual de 35.000 millones de pesos.

La revisión forma parte de un operativo nacional encarado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, y que ya auditó a más de un millón de personas en todo el país.

El 60% de los convocados no se presentó a las juntas médicas requeridas, una obligación para mantener el beneficio. La investigación también identificó casos de cobros en el extranjero, certificados médicos falsificados e incluso beneficiarios privados de su libertad.

El recorte se produce en un contexto tenso, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a una ley que buscaba ampliar el presupuesto para prestaciones sociales. Desde el Ejecutivo sostienen que no se trata de un ajuste, sino de una política de depuración que apunta a sanear el sistema, combatir el clientelismo y restablecer criterios técnicos en el acceso a las pensiones.

