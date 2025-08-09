Hoy arranca el Finde Estudiantil: cortes de tránsito, horarios, hinchadas y todos los detalles

En el marco de la 73° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy , este sábado 9 y domingo 10 de agosto, se desarrollará el Finde Estudiantil en el Estadio 23 de Agosto.

Capital. El sábado y domingo habrá cambios en el tránsito por el "Finde Estudiantil"

¡Atención! Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: detalles del Finde Estudiantil 2025

Las Representantes Nacional, Martina Rauschemberger, y la Representante Provincial, Josefina Blanco, estarán presentes ambos días del evento.

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

