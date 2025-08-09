sábado 09 de agosto de 2025

9 de agosto de 2025 - 09:31
¡Atención!

Hoy arranca el Finde Estudiantil: cortes de tránsito, horarios, hinchadas y todos los detalles

El sábado y domingo se vivirá en el Estadio 23 de Agosto el Finde Estudiantil 2025 con la presencia de todo el estudiantado capitalino.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Finde Estudiantil 2024- Foto de archivo

Finde Estudiantil 2024- Foto de archivo

53 colegios participarán en el Finde Estudiantil
¡Atención!

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: detalles del Finde Estudiantil 2025
Foto ilustrativa.
Capital.

El sábado y domingo habrá cambios en el tránsito por el "Finde Estudiantil"

Las Representantes Nacional, Martina Rauschemberger, y la Representante Provincial, Josefina Blanco, estarán presentes ambos días del evento.

Cronograma del sábado y el domingo

  • 9:30 a 11:30: Los estudiantes de los colegios participantes podrán ingresar al estadio para ornamentar el sector asignado a cada establecimiento.
  • 13:00: Se abrirán las puertas del estadio para el ingreso de los estudiantes.
  • 14:00: Comienza el Finde Estudiantil.
  • 14:30: Se cierran las puertas del estadio.

Finde estudiantil: todos los detalles del sábado

Orden de pasada de los bailes

Sábado 9 de agosto: bloque 1

  1. Col. Blaise Pascal: Black Eyed Peas - Hey Mama
  2. Esc. Municipal No1 “Marina Vilte": Tiago Pzk, Anitta, Emilia - Alegria
  3. Bachillerato Prov. N°2: Deniss, Luisa Sonza, Emilia - MOTINHA 2.0
  4. Col. Secundario N°2: Emilia - No_Se_Ve.mp3
  5. Col. Secundario N°43: Nota Lokos - Es la que va
  6. Col. Polimodal No3: Lady Gaga - Abracadabra
  7. Col. Nuevo Horizonte N°2 Monterrico: El Turko, El Súper Hobby - Chica Brasileña *Col. Secundario N°1: Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
  8. Col. Sec. Antonio María Gianelli: Beyonce - Crazy In Love
  9. Col. Del Salvador: Missy Elliott, Ciara, Fatman Scoop – Lose Control
  10. Col. Secundario N°32: MC Kevinho - Olha A Explosão
  11. E.E.T. N°1 "Ing. Luis Michaud": Papichamp, ECKO - Árabe
  12. Col. Secundario N°34: Daddy Yankee - Barrio Fino
  13. Col. Sec. No62 "San Juan Bautista de La Salle": Emilia, Luisa Sonza – Bunda
  14. Col. Secundario N°6: Bruno Mars, Rose - APT
  15. Col. Pablo Pizzurno: Daddy Yankee - Perros Salvajes
  16. Bachillerato Prov. N°21: J Balvin - Mi Gente
Finde Estudiantil de la FNE.
Finde Estudiantil de la FNE (foto archivo)

Finde Estudiantil de la FNE (foto archivo)

Sábado 9 de agosto: bloque 2

  1. EMDEI: Bad Gyal - La Prendo
  2. Col. Mayor Jujuy: Abraham Mateo - BAI-LALA * IPSEL: Macklemore, Ryan Lewis - Can't Hold Us
  3. Bachillerato Prov. N°6: Duki - Top 5
  4. Bachillerato Prov. N°16: Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown - Báilame así
  5. Col. Remedios de Escalada: Emilia - Underground
  6. Col. N°2 "Armada Argentina": Daddy Yankee - Switchea
  7. Col. Jean Piaget: Daddy Yankee - Rompe
  8. Esc. de Minas: Trueno - The Roos Fi On Fire
  9. Col. Divino Redentor: Angel Y Khriz, Gocho - Na De Na
  10. Col. Cristiano Evangélico Che-II: Ape Drums - Delete (con BEAM)
  11. Col. Secundario No33 de Reyes: Dj Snake, Selena Gómez, Ozuna - Taki Taki
  12. Col. Evangélico Cristo Rey: Kew - Descer
  13. Bachillerato Prov. N°15: Nicky Jam, Daddy Yankee - Muévelo Col.
  14. Secundario No39: Daddy Yankee - Con Calma
  15. Col. Secundario N°54: Myke Towers - LALA
  16. Col. Secundario de Artes. N°42: J Álvarez - La Pregunta E.E.T. N°1- Perico
Finde estudiantil FNE2024 (6).jpeg

Ubicación del sábado 9

Lobo Norte

  • Cristo Rey
  • Blas Pascal
  • Secundario 54
  • EMDEI
  • Cheil
  • Gianelli
  • Secundario 34
  • Secundario 43
  • Preferencial
  • Jean Piaget
  • Escuela de Minas

Preferencial

  • Secundario 1 Colegio Mayor Jujuy
  • Divino Redentor
  • Bachillerato 6
  • Secundario 2
  • Colegio 2 - Armada Argentina
  • Polimodal 3
  • Secundario 42
  • Secundario 32
  • Bachiller 16
  • E.E.T. N°1 "Perico"
  • Colegio del Salvador
Finde Estudiantil de la FNE.
Finde Estudiantil de la FNE.

Finde Estudiantil de la FNE.

Platea

  • Marina Vilte
  • Secundario N° 39

Lobo Sur

  • Nuevo Horizonte 2 de Monterrico
  • Bachillerato 21
  • Pablo Pizzurno
  • Secundario 33
  • Bachillerato 2
  • IPSEL
  • La Salle
  • Secundario 6
  • Remedios de Escalada

Finde estudiantil: todos los detalles del domingo

Domingo 10 de agosto: bloque 1

  1. Col. Sec. N°59 "Olga Márquez de Aredez": Ezelinn, Chris LA - Que Apriete
  2. Esc. Prov. de Comercio N°3 "J. Manuel Estrada": Emilia, Tini, Nicki Nicole - Blackout
  3. Esc. Prov. de Artes N°1 "Medardo Pantoja": Bruno Mars, Rose - APT
  4. Col. N°3 "Éxodo Jujeño": Rauw Alejandro, Baby Rasta - Punto 40
  5. E.T.P. N°1 "Aristobulo Vargas Belmonte": Papichamp, ECKO - Árabe
  6. Esc. Prov. de Comercio N°1 "Prof. Carlos E. Ibarra": Tiago PZK, Anitta, Emilia - Alegría *Esc. de Comercio N°2 "Malvinas Argentina": Emilia - Bunda
  7. E.E.T. N°1 "Gral. Savio": Lit Killah - Killer Bombón
  8. Col. Santa Teresita: Rauw Alejandro - De Carolina

Domingo 10 de agosto: bloque 2

  1. Col. Nuevo Horizonte N°1: Rihanna - Rude Boy
  2. Esc. de Comercio N°1 "J. Manuel Estrada" Perico: Emilia, Nathy Peluso - Jet_Set.mp3
  3. E.E.T. N°2 "Prof. Jesús Raúl. Salazar": Karol G - Ta Ok (Remix)
  4. Esc. de Comercio N°1 "J. Antonio Casas": Backstreet Boys - Everybody
  5. E.E.T. N°1 "Escolastico Zegada": K4OS - Mente en Blanco
  6. Col. Ntra. Sra. del Huerto: David Guetta - Hey Mama
  7. Esc. Normal Superior "J. Ignacio Gorriti": Wisin - Baja Sube Sube
  8. Col. N°1 "T. Sánchez de Bustamante": Daddy Yankee - Aquí Está Tu Caldo
  9. Centro Polivalente de Arte: Jennifer López-Medley
  10. Bachillerato N° 5 de Palma Sola: Remix

Ubicación del domingo 10 de agosto

Lobo Norte

  • Esc. Prov. de Comercio 1 - Ibarra
  • Col. Sec. 59 "Olga Aredez"
  • E.T.P. 1- Belmonte
  • Centro Polivalente de Arte
  • E.E.T. 1- Escolástico Segada

Preferencial

  • Esc. de Comercio 1 - Casas
  • Nuestra Señora Del Huerto
  • Colegio Santa Teresita
  • E.P.A. "Medardo Pantoja"
  • Colegio 3
  • E.E.T. 1 – General Savio
  • Escuela Normal

Lobo Sur

  • Esc. de Comercio 1 de Perico
  • Esc. de Comercio 2 Malvinas Argentinas
  • Nuevo Horizonte 1
  • E.E.T 2
  • Platea
  • Esc. Prov. de Comercio 3
  • Colegio 1
Finde estudiantil FNE2024 (1).jpeg

Cambios en el tránsito por el Finde Estudiantil

Los despejes de calzada serán a partir de las 08:00 hs

  • Santa Bárbara, entre Éxodo y Humahuaca.
  • Humahuaca, entre Tumusla y Santa Bárbara.

Cortes de tránsito a partir de las 12:00 hs

  • Av. Gral. Savio, ingreso a Lincoln.
  • Lincoln y Taboada.
  • Párroco Marshke (derivador altura Rotonda de las Américas).
  • Derivador, ingreso a Av. Savio (altura Rotonda de las Américas).
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Éxodo y Cerro Aguilar.
  • Éxodo y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y los 33 Orientales.
  • Pueyrredón y Hugo Wast.

Transporte urbano de pasajeros a partir de las 12:00 hs

Las unidades del servicio de transporte público modificarán sus recorridos habituales:

  • Ida: Av. Savio → Acceso a Riobamba → Paso Marshke → Chimborazo → Las Heras → Posadas → Paso Marshke → Irigoyen → Iriarte → Lisandro de la Torre → recorrido habitual.
  • Regreso: Éxodo → Pueyrredón → Alem → Av. Savio → recorrido habitual.

CORTES FINDE ESTUDIANTIL

Por  Cristian Almazán

