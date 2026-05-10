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10 de mayo de 2026 - 08:25
Jujuy.

Milanesas de pollo, carne y cerdo: cuánto salen y cuáles prefieren los jujeños

Canal 4 recorrió comercios de la capital jujeña para conocer cuánto cuestan las milanesas de pollo, carne y cerdo, y qué tipo eligen más los consumidores.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Consumo de milanesa en Jujuy.

Consumo de milanesa en Jujuy.

Las milanesas siguen siendo una de las comidas más elegidas en las casas jujeñas, pero los precios marcan cada vez más el consumo. En una recorrida de Canal 4 por distintos comercios de la capital, vendedores y vendedoras contaron cuánto cuesta hoy el kilo de milanesa de pollo, carne y cerdo, y coincidieron en una tendencia: la gente lleva más pollo por una cuestión económica, aunque la carne sigue siendo la favorita y el cerdo empieza a ganar lugar.

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La milanesa de pollo muy solicitada

En uno de los comercios relevados, Gabriela contó que el kilo de milanesa de pollo cuesta $12.000 y que trae entre 6 y 8 unidades. Según explicó, la más pedida es la de pechuga, aunque también hay clientes que prefieren la de pierna. “La de pechuga por lo general es la más solicitada”, señaló.

También comentó que, por estos días, el consumo está algo equilibrado porque muchas familias están optando por otras comidas más vinculadas al frío.

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Milanesas de pollo.

Milanesas de pollo.

La milanesa de carne sigue siendo la más valorada

En otra carnicería, Lorena explicó que el kilo de milanesa de carne está a $24.000 y que, en promedio, trae entre 6 y 7 unidades. “Son gruesitas, grandotas”, dijo al describir el producto que venden.

Aunque el precio es bastante más alto que el del pollo, aseguró que la milanesa de carne sigue saliendo bien. “La milanesa de carne sale, sale porque la hacemos sabrosa, rica”, comentó.

Sin embargo, también reconoció un cambio en la forma de comprar. “Antes siempre era por kilo, kilo y medio, ahora se llevan contadas. Te dicen dame 5, dame 6, ya no dicen por kilo”, explicó, mostrando cómo muchas familias ajustan la compra a lo justo.

La milanesa en su estado singular, sin pan ni acompañamiento, cuenta también con otra fecha conmemorativa. Se trata del 3 de mayo.
La milanesa de carne, muy solicitada para los sándwiches.

La milanesa de carne, muy solicitada para los sándwiches.

El cerdo empieza a ganar terreno

La tercera opción que aparece con más fuerza es la milanesa de cerdo. Mariana, otra de las vendedoras consultadas, contó que el kilo cuesta entre $12.400 y $12.500 y que trae unas 7 u 8 milanesas medianas.

Según explicó, en el último tiempo empezó a crecer el consumo. “Últimamente están consumiendo más milanesas de cerdo. No sé si es por el precio de la carne de vaca, pero sí”, comentó.

También remarcó que todavía hay personas a las que les cuesta animarse a probar, aunque una vez que lo hacen suelen repetir. “La gente se está acostumbrando al cerdo. Les cuesta animarse a probar. Pero son muy buenas, muy ricas son las milanesas”, aseguró.

Qué eligen más los jujeños

La recorrida dejó una conclusión clara: por precio, los jujeños llevan más milanesas de pollo, porque cuestan prácticamente la mitad que las de carne. Sin embargo, cuando se habla de gusto y preferencia, la milanesa de carne sigue teniendo un lugar especial. El cerdo, mientras tanto, se va metiendo de a poco como una opción intermedia, más accesible y cada vez más aceptada.

Embed - PRECIOS DE MILANESAS

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