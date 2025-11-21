En Jujuy, la milanesa de pollo domina el menú sin aumentos de precio

Sin aumentos, la milanesa de pollo sigue siendo la favorita de los jujeños

Un estudio del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo en base al estudio cuali-cuantitativo realizado por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, realizado sobre una base de 1.000 encuestas, detalló que la mayoría de los consumidores elige la milanesa como el plato con pollo más consumido .

Marta es vendedora y aseguró que “ aumentó bastante la compra de pollo ”, y marcó que si bien “siempre llevan pollito entero y pata muslo, las milanesas es lo que más se vende” . Agregó que “el precio no subió todavía”.

“ El kilo de milanesa de pollo está a nueve mil pesos. Nos mantenemos hace bastante tiempo. Por el momento, tenemos el mismo precio, a 4.500 pesos el kilo de pollo. La pata muslo está a 6.500 pesos el kilo, y las hamburguesas salen 9.800 el kilo”.

El pollo, lo más consumido en Jujuy El pollo, lo más consumido en Jujuy

“Lo que más se vende es la milanesa de pollo, la hamburguesa y las milanesas rellenas que salen muchísimo. Eligen mucho el bife de pollo, que sale 12.000 pesos el kilo”, y dijo que la milanesa de pollo “dentro de todo es accesible”.

Al faltar pocos días para diciembre, el mes de las fiestas donde en general todo sube, la vendedora del local céntrico dijo que “siempre para diciembre sube un poco el precio, pero no mucho”, mientras el consumo del producto se aceleró.

Informe por el consumo de pollo en Jujuy

En Argentina se consume más pollo que carne vacuna

Un relevamiento realizado este año por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), revela que los argentinos consumen más pollo que vaca por primera vez en la historia, más allá de los cambios en los precios de la carne vacuna.

Según este informe de esa entidad, el consumo de carne de pollo es de 47 kilos por habitante al año, cifras que marcan que ya superó a la ingesta de la carne vacuna. “Eso nunca había pasado en la Argentina, superó por primera vez al consumo de carne vacuna", confirmó el director ejecutivo del CEPA, Carlos Sinesi.

Argentina es el sexto país en consumo de pollo

El consumo de carne de pollo alcanzó un récord histórico en el 2024 en Argentina, con 49,3 kilos anuales por persona, contra los 48,5 kilos de carne vacuna, posicionando a nuestro país como el sexto país en el mundo en consumo de pollo.