Prepara un pollo crujiente al limón con un proceso chino: la receta que eleva el sabor

Pollo crujiente al limón estilo chino.

El pollo al limón se consolidó como uno de los platos más populares de la gastronomía china en el mundo occidental. Aunque no forma parte del repertorio tradicional de ese país, su origen se remonta a una preparación similar de la cocina cantonesa, y hoy se ha convertido en un clásico habitual en los menús de los restaurantes chinos fuera de Asia.

El secreto de este plato radica en la combinación de texturas y sabores: el pollo, crujiente por fuera, contrasta con la frescura y el toque ácido de la salsa de limón.

Pollo crujiente al limón estilo chino. La receta tradicional emplea piezas de pollo rebozadas y bañadas con esta salsa agridulce, y se suele acompañar con arroz blanco o frito, además de verduras salteadas como brócoli chino, que aportan color y equilibrio al plato.

Receta de pollo chino crujiente con limón En esta preparación, las piezas de pollo se cubren con una mezcla de harina de trigo, fécula de maíz y un poco de polvo de hornear, logrando así un rebozado ligero y esponjoso que mantiene su crujiente gracias al uso de agua con gas y la técnica de doble fritura.

Una receta tradicional, fácil y llena de sabor. Otro aspecto que resalta es la salsa de limón, más cítrica y menos dulce que en otras versiones, lo que le confiere un toque fresco y nada empalagoso. El plato final ofrece un pollo dorado, jugoso en el interior y bañado en una salsa intensa y brillante que realza su sabor. Tiempo de preparación Preparación activa: 20 minutos

Reposo previo a la segunda fritura: 20 minutos

Cocción y fritura: 12 minutos (entre ambas frituras y la salsa)

Tiempo total aproximado: 52 minutos Esta receta de pollo con salsa agridulce del limón es perfecta para combinar con arroz o verduras. Ingredientes 500 g de muslos de pollo deshuesados (o pechuga, cortada en filetes finos)

3 cucharadas de maicena (para espolvorear el pollo)

3/4 taza (110 g) de harina común

1/4 taza (40 g) de maicena (extra para la mezcla de rebozado)

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de polvo para hornear

3/4 taza (180 ml) de agua con gas

Aceite vegetal, de canola o cacahuete (cantidad suficiente para fritura profunda) El pollo al limón es uno de los platos más clásicos y conocidos de la cocina china. Para la salsa: 1 cucharada de maicena

125 ml de caldo de pollo

1/3 taza (70 g) de azúcar

80 ml de zumo de limón fresco (aproximadamente 2 limones)

1/2 cucharadita de jengibre rallado muy fino

1/2 cucharadita de ajo rallado muy fino

1 cucharadita de vino de cocina chino de arroz (o una pizca de sal de sustituto)

125 ml de agua La clave de este plato es el contraste de la textura del pollo crujiente y la frescura que le aporta la salsa cítrica. Cómo hacer Pollo chino crujiente con limón, paso a paso En un bol, combina la harina común , 1/4 de taza de maicena , una pizca de sal y polvo de hornear . Guarda esta mezcla en la nevera mientras preparas el pollo.

, , una pizca de y . Guarda esta mezcla en la mientras preparas el pollo. Coloca los muslos o filetes de pollo entre dos láminas de plástico y golpéalos con un mazo o rodillo hasta dejarlos con un grosor aproximado de 7 mm .

o de pollo entre dos láminas de plástico y golpéalos con un o hasta dejarlos con un grosor aproximado de . Sazona ambos lados del pollo con sal y pásalos por 3 cucharadas de maicena , retirando el exceso con suaves sacudidas.

y pásalos por , retirando el exceso con suaves sacudidas. En una olla, calienta suficiente aceite (al menos 4 cm de profundidad ) hasta que llegue a 160°C , preparado para la fritura.

(al menos ) hasta que llegue a , preparado para la fritura. Justo antes de empezar a freír, incorpora agua con gas a la mezcla de harina y remueve únicamente hasta que se integren los ingredientes. La masa debe cubrir por completo cada pieza de pollo, pero sin quedar demasiado espesa.

a la mezcla de harina y remueve únicamente hasta que se integren los ingredientes. La debe cubrir por completo cada pieza de pollo, pero sin quedar demasiado espesa. Sumerge cada trozo de pollo en la mezcla, deja que el exceso caiga y colócalo en el aceite caliente. Fríe durante 3 minutos sin moverlo al inicio, para evitar que el rebozado se desprenda. Esta receta sigue la versión clásica en la que se utilizan piezas enteras de pollo rebozado y cubierto con la emblemática salsa agridulce de limón. Retira el pollo y déjalo reposar sobre una bandeja forrada con papel absorbente durante unos 20 minutos, permitiendo que el empanado se compacte.

sobre una bandeja forrada con durante unos 20 minutos, permitiendo que el empanado se compacte. Aumenta la temperatura del aceite a 200°C y realiza una segunda fritura de aproximadamente 3 minutos , hasta que el pollo adquiera un color dorado y una textura crujiente.

y realiza una de aproximadamente , hasta que el pollo adquiera un color dorado y una textura crujiente. Saca el pollo del aceite , deja que se escurra y corta cada pieza en tiras de aproximadamente 1,5 cm de grosor.

, deja que se y corta cada pieza en de grosor. Para preparar la salsa , mezcla una cucharada de maicena con un poco de caldo hasta que se disuelva por completo, incorpora el resto de los ingredientes y cocina a fuego medio durante unos 3 minutos , hasta que la mezcla espese y adquiera un brillo apetitoso .

, mezcla una cucharada de con un poco de caldo hasta que se disuelva por completo, incorpora el resto de los ingredientes y cocina a fuego medio durante unos , hasta que la mezcla espese y adquiera un . Dispón el pollo cortado en una bandeja, vierte la salsa de limón por encima y, si lo deseas, añade rodajas de limón como decoración. Sirve de inmediato para conservar la textura crujiente del rebozado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







