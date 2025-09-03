Receta para una tarta de verduras: seguí este paso a paso y sorprende a tu familia

La tarta de verduras es una receta práctica y saludable, ideal para cualquier temporada. Su base dorada y crocante combina con un relleno de vegetales frescos y coloridos, convirtiéndola en una opción adecuada tanto para un almuerzo ligero como para una cena más completa.
Con raíces en la gastronomía mediterránea, este plato se popularizó globalmente por su sencillez y aporte nutricional. Además, es una excelente forma de aprovechar los vegetales que se tienen en la heladera y preparar rápidamente una comida rica y saludable.
Receta de tarta de verduras
Esta tarta es perfecta para protagonizar cualquier comida.
Tiempo de preparación
Elaborar esta tarta de verduras requiere alrededor de 1 hora y 10 minutos en total. Esto contempla 10 minutos para alistar los ingredientes, 15 minutos para preparar la masa casera o acomodar una masa comprada, 25 minutos para saltear o cocinar los vegetales, y, por último, 20 minutos de horneado hasta que quede dorada y lista para servir.
La mezcla de queso y crema le brinda una textura única al relleno.
Ingredientes
- 1 lámina de masa para tarta (puede ser comprada o casera)
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1 calabacín
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 3 huevos
- 200 ml de crema de leche (nata)
- 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano o el que se prefiera)
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Hierbas provenzales a gusto (opcional)
Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente.
Cómo hacer tarta de verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C.
- Lavar y cortar los pimientos, calabacín, zanahoria y cebolla en cubos pequeños; picar los dientes de ajo finamente.
- En una sartén amplia, calentar un chorrito de aceite de oliva y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que se tornen translúcidos.
- Incorporar los pimientos, el calabacín y la zanahoria, cocinando a fuego medio durante 10 a 15 minutos, hasta que las verduras estén suaves. Sazonar con sal, pimienta y hierbas provenzales al gusto.
- Mientras las verduras se cocinan, colocar la masa sobre un molde para tarta previamente engrasado, extendiéndola de manera uniforme.
- En un recipiente, batir los huevos y combinar con la crema de leche y el queso rallado; condimentar con sal y pimienta al gusto.
- Cuando las verduras estén listas, distribuirlas de manera pareja sobre la base de la tarta.
- Verter la preparación de huevos, crema y queso sobre las verduras, procurando que quede bien repartida.
- Llevar la tarta al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa adquiera un color dorado y el relleno se compacte.
- Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir. ¡Listo para disfrutar de esta deliciosa tarta de verduras!
