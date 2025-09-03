Receta para una tarta de verduras: seguí este paso a paso y sorprende a tu familia

Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente.

La tarta de verduras es una receta práctica y saludable, ideal para cualquier temporada. Su base dorada y crocante combina con un relleno de vegetales frescos y coloridos, convirtiéndola en una opción adecuada tanto para un almuerzo ligero como para una cena más completa.

Con raíces en la gastronomía mediterránea, este plato se popularizó globalmente por su sencillez y aporte nutricional. Además, es una excelente forma de aprovechar los vegetales que se tienen en la heladera y preparar rápidamente una comida rica y saludable.

Receta de tarta de verduras Esta tarta es perfecta para protagonizar cualquier comida. Tiempo de preparación Elaborar esta tarta de verduras requiere alrededor de 1 hora y 10 minutos en total. Esto contempla 10 minutos para alistar los ingredientes, 15 minutos para preparar la masa casera o acomodar una masa comprada, 25 minutos para saltear o cocinar los vegetales, y, por último, 20 minutos de horneado hasta que quede dorada y lista para servir.

La mezcla de queso y crema le brinda una textura única al relleno. Ingredientes 1 lámina de masa para tarta (puede ser comprada o casera)

(puede ser comprada o casera) 1 pimiento rojo

1 pimiento verde

1 calabacín

1 zanahoria

1 cebolla

2 dientes de ajo

3 huevos

200 ml de crema de leche (nata)

(nata) 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella , parmesano o el que se prefiera)

(puede ser , o el que se prefiera) Aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

y a gusto Hierbas provenzales a gusto (opcional)

Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente. Cómo hacer tarta de verduras, paso a paso Precalentar el horno a 180°C .

a . Lavar y cortar los pimientos , calabacín , zanahoria y cebolla en cubos pequeños; picar los dientes de ajo finamente.

, , y en cubos pequeños; picar los dientes de finamente. En una sartén amplia , calentar un chorrito de aceite de oliva y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que se tornen translúcidos .

, calentar un chorrito de y rehogar la junto con el hasta que se tornen . Incorporar los pimientos , el calabacín y la zanahoria , cocinando a fuego medio durante 10 a 15 minutos, hasta que las verduras estén suaves . Sazonar con sal , pimienta y hierbas provenzales al gusto.

, el y la , cocinando a durante 10 a 15 minutos, hasta que las estén . Sazonar con , y al gusto. Mientras las verduras se cocinan, colocar la masa sobre un molde para tarta previamente engrasado, extendiéndola de manera uniforme .

sobre un previamente engrasado, extendiéndola de manera . En un recipiente, batir los huevos y combinar con la crema de leche y el queso rallado; condimentar con sal y pimienta al gusto. Tarta de verduras. Cuando las verduras estén listas, distribuirlas de manera pareja sobre la base de la tarta .

estén listas, distribuirlas de manera sobre la . Verter la preparación de huevos , crema y queso sobre las verduras , procurando que quede bien repartida .

, y sobre las , procurando que quede bien . Llevar la tarta al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 20 minutos , hasta que la masa adquiera un color dorado y el relleno se compacte.

precalentado y cocinar durante aproximadamente , hasta que la adquiera un y el se compacte. Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir. ¡Listo para disfrutar de esta deliciosa tarta de verduras!

