miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 10:37
Cocina.

Receta para una tarta de verduras: seguí este paso a paso y sorprende a tu familia

Este plato se elabora con productos frescos, resulta perfecto para seguir una alimentación balanceada y contribuye a incrementar la ingesta de verduras.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente.

Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente.

La tarta de verduras es una receta práctica y saludable, ideal para cualquier temporada. Su base dorada y crocante combina con un relleno de vegetales frescos y coloridos, convirtiéndola en una opción adecuada tanto para un almuerzo ligero como para una cena más completa.

Con raíces en la gastronomía mediterránea, este plato se popularizó globalmente por su sencillez y aporte nutricional. Además, es una excelente forma de aprovechar los vegetales que se tienen en la heladera y preparar rápidamente una comida rica y saludable.

Receta de tarta de verduras

Esta tarta es perfecta para protagonizar cualquier comida.

Tiempo de preparación

Elaborar esta tarta de verduras requiere alrededor de 1 hora y 10 minutos en total. Esto contempla 10 minutos para alistar los ingredientes, 15 minutos para preparar la masa casera o acomodar una masa comprada, 25 minutos para saltear o cocinar los vegetales, y, por último, 20 minutos de horneado hasta que quede dorada y lista para servir.

La mezcla de queso y crema le brinda una textura única al relleno.

Ingredientes

  • 1 lámina de masa para tarta (puede ser comprada o casera)
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1 calabacín
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 3 huevos
  • 200 ml de crema de leche (nata)
  • 100 g de queso rallado (puede ser mozzarella, parmesano o el que se prefiera)
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Hierbas provenzales a gusto (opcional)
Es importante que la base de la tarta se cocine hasta estar crujiente.

Cómo hacer tarta de verduras, paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C.
  • Lavar y cortar los pimientos, calabacín, zanahoria y cebolla en cubos pequeños; picar los dientes de ajo finamente.
  • En una sartén amplia, calentar un chorrito de aceite de oliva y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que se tornen translúcidos.
  • Incorporar los pimientos, el calabacín y la zanahoria, cocinando a fuego medio durante 10 a 15 minutos, hasta que las verduras estén suaves. Sazonar con sal, pimienta y hierbas provenzales al gusto.
  • Mientras las verduras se cocinan, colocar la masa sobre un molde para tarta previamente engrasado, extendiéndola de manera uniforme.
  • En un recipiente, batir los huevos y combinar con la crema de leche y el queso rallado; condimentar con sal y pimienta al gusto.
Tarta de verduras.
  • Cuando las verduras estén listas, distribuirlas de manera pareja sobre la base de la tarta.
  • Verter la preparación de huevos, crema y queso sobre las verduras, procurando que quede bien repartida.
  • Llevar la tarta al horno precalentado y cocinar durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la masa adquiera un color dorado y el relleno se compacte.
  • Dejar reposar unos minutos antes de cortar y servir. ¡Listo para disfrutar de esta deliciosa tarta de verduras!

