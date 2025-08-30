sábado 30 de agosto de 2025

30 de agosto de 2025 - 17:10
Consejo.

La receta fácil de Maru Botana para una torta súper chocolatosa

Maru Botana enseñó su receta clásica para preparar una verdadera torta súper chocolatosa que tienta a todos.

Por  Agustín Weibel
La reina de la repostería argentina, Maru Botana, compartió en sus redes sociales una receta emblemática: la torta marquise de chocolate. Este delicioso postre, que tiene su origen en la repostería francesa, es conocido por su textura esponjosa, su sabor intenso y, por supuesto, por su capa cremosa de chocolate.

Marquise de chocolate... animate a hacerla”, arengó la popular cocinera, en sus redes sociales, en las que incluyó la receta y el paso a paso del procedimiento para que salga perfecta.

image

La receta fácil de Maru Botana para una torta súper chocolatosa: el paso a paso

Ingredientes:

  • 400 gramos de manteca
  • 400 gramos de azúcar
  • 300 gramos de chocolate semi amargo
  • 8 huevos

Preparación:

  • Batir los huevos con el azúcar: El primer paso consiste en batir bien los huevos con el azúcar, hasta obtener una mezcla espumosa y bien integrada.
  • Derretir el chocolate con la manteca: En una cacerola, derrite el chocolate semi amargo junto con la manteca, y luego deja que se enfríe ligeramente.
  • Mezclar ambas preparaciones: Una vez que el chocolate y la manteca se hayan enfriado, agrégalo a la mezcla de huevos y azúcar. Mezcla bien hasta lograr una masa uniforme.
  • Preparar el molde: Forra el molde con papel aluminio y pincelalo con manteca derretida para evitar que la torta se pegue.
  • Cocinar la torta: Vierte la preparación en el molde y cocínala en horno moderado (aproximadamente 180°C) durante 40-50 minutos. Es importante no sobre-hornear la torta para que quede húmeda y esponjosa.
  • Enfriar y decorar: Deja enfriar la torta antes de cubrirla con una capa de chocolate o cualquier otro glaseado de tu preferencia.

Consejos para una torta marquise perfecta:

  • Usa chocolate de alta calidad: El chocolate es el ingrediente estrella de esta receta, por lo que es fundamental elegir uno de buena calidad para obtener el mejor sabor.
  • No sobre-hornees: La marquise de chocolate es delicada y puede perder su textura si se hornea demasiado tiempo. Controlá el tiempo de cocción y retirala cuando esté apenas cocida por dentro.
  • Dejá enfriar antes de decorar: Es clave dejar que la torta se enfríe completamente antes de agregar cualquier cobertura, para que se adhiera correctamente y quede con una terminación perfecta.

