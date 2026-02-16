lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 16:58
Nutrición.

Receta sin TACC ideal para celíacos y fácil de hacer en casa

La pastelera jujeña Julieta Méndez comparte una receta práctica con harina de almendras, apta sin gluten y lista en minutos.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Receta sin TACC ideal para celíacos y fácil de hacer en casa

Receta sin TACC ideal para celíacos y fácil de hacer en casa

En el marco del Día Mundial de la Almendra, la pastelera jujeña Julieta Méndez presentó en televisión una receta pensada para personas con celiaquía y para quienes eligen una alimentación sin gluten. La propuesta consiste en cookies de cacao con harina de almendras, una alternativa que no utiliza trigo y que se prepara en pocos pasos.

Lee además
Prepará la tarta de queso japonesa que conquista las redes con una receta rápida y fácil.
Cocina.

Prepará la tarta de queso japonesa que conquista las redes con una receta rápida y fácil
Brownie de chocolate y frutos rojos.
Cocina.

Brownie casero de chocolate y frutos rojos: una receta fácil y sofisticada para sorprender

La iniciativa apunta a ofrecer una opción segura y sabrosa para la merienda. La receta surge como respuesta a una demanda creciente de productos sin TACC en Jujuy. El plato resulta simple, accesible y apto para elaborar en cocinas hogareñas que cumplan con las medidas adecuadas.

Embed - DÍA MUNDIAL DE LA ALMENDRA - RECETA FÁCIL Y RAPIDA CON JULIETA MENDEZ

Harina de almendras: sabor, textura y reemplazo del trigo

La harina de almendras gana espacio en la pastelería local. Aporta humedad, estructura y un perfil graso natural que mejora la textura de masas dulces. En recetas tradicionales, permite reemplazar entre un 15% y un 20% de la harina de trigo para lograr preparaciones más suaves.

En el caso de recetas sin gluten, la harina de almendras funciona como base principal. Combina muy bien con cacao, chocolate amargo, frutos rojos y especias como canela o jengibre. También suma valor nutricional por su contenido de proteínas y minerales.

Receta de cookies sin TACC paso a paso

Para preparar seis cookies grandes se necesitan 25 gramos de manteca, 35 gramos de azúcar rubia, 35 gramos de azúcar blanca, un huevo, 110 gramos de harina de almendras, 15 gramos de cacao, 30 gramos de maicena, 2 gramos de bicarbonato, una pizca de sal y 80 gramos de chips de chocolate.

El procedimiento inicia con la mezcla de manteca y azúcares. Luego se incorporan el huevo y los ingredientes secos. La masa queda espesa, similar a una crema firme. Requiere reposo en heladera para lograr mejor textura.

Después del descanso, se forman bolitas con cuchara y se colocan en placa. El horno debe estar a 180 grados. La cocción dura ocho minutos. Las cookies salen con bordes firmes y centro tierno. La estructura termina de fijarse fuera del horno.

Claves para una cocina segura para celíacos

Uno de los puntos centrales que destaca Julieta Méndez es el control de la contaminación cruzada. Una receta sin harina de trigo no garantiza que sea apta para celíacos si el ambiente no está libre de restos de gluten.

Se recomienda utilizar utensilios exclusivos, bandejas limpias y horno sin residuos de preparaciones con trigo. La cocina debe contar con higiene estricta y superficies desinfectadas. En emprendimientos gastronómicos, el espacio requiere habilitación específica para productos sin TACC.

Opciones para vender o conservar

Las cookies pueden conservarse en recipiente hermético durante una semana. También admiten congelado en forma de bolitas crudas por hasta dos meses. Esta opción permite hornear al momento y ofrecer producto fresco en pocos minutos.

Para quienes emprenden, se aconseja pesar cada porción para mantener tamaño uniforme y controlar costos. La harina de almendras tiene valor elevado en el mercado, por lo que el cálculo preciso de ingredientes resulta clave.

La receta se presenta como alternativa práctica para familias jujeñas, para ferias barriales y para quienes buscan opciones sin gluten en la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Prepará la tarta de queso japonesa que conquista las redes con una receta rápida y fácil

Brownie casero de chocolate y frutos rojos: una receta fácil y sofisticada para sorprender

Snacks de pastel de zanahoria: una receta saludable para cualquier momento

Receta fácil: prepara tu propio yogur natural en casa sin complicaciones

El secreto de una buena masa de pizza: menos amasado y más paciencia

Lo que se lee ahora
Por qué no cargan los posteos en Argentina, hoy 16 de febrero, y qué se sabe de la falla técnica.
Redes sociales.

Se cayó la red social X: millones de usuarios en el mundo no pueden acceder a sus posteos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Detenidos en carnaval (imagen ilustrativa). video
Policiales.

Detienen a más de 20 personas con celulares, dólares y euros en el carnaval de Jujuy

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Así funcionarán los servicios municipales este lunes feriado en San Salvador de Jujuy
San Salvador de Jujuy.

Feriados de Carnaval: cómo funcionan los servicios municipales hoy lunes 16 y mañana martes 17

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel