Receta sin TACC ideal para celíacos y fácil de hacer en casa

En el marco del Día Mundial de la Almendra , la pastelera jujeña Julieta Méndez presentó en televisión una receta pensada para personas con celiaquía y para quienes eligen una alimentación sin gluten. La propuesta consiste en cookies de cacao con harina de almendras, una alternativa que no utiliza trigo y que se prepara en pocos pasos.

La iniciativa apunta a ofrecer una opción segura y sabrosa para la merienda. La receta surge como respuesta a una demanda creciente de productos sin TACC en Jujuy. El plato resulta simple, accesible y apto para elaborar en cocinas hogareñas que cumplan con las medidas adecuadas.

La harina de almendras gana espacio en la pastelería local. Aporta humedad, estructura y un perfil graso natural que mejora la textura de masas dulces. En recetas tradicionales, permite reemplazar entre un 15% y un 20% de la harina de trigo para lograr preparaciones más suaves.

En el caso de recetas sin gluten, la harina de almendras funciona como base principal. Combina muy bien con cacao, chocolate amargo, frutos rojos y especias como canela o jengibre. También suma valor nutricional por su contenido de proteínas y minerales.

Receta de cookies sin TACC paso a paso

Para preparar seis cookies grandes se necesitan 25 gramos de manteca, 35 gramos de azúcar rubia, 35 gramos de azúcar blanca, un huevo, 110 gramos de harina de almendras, 15 gramos de cacao, 30 gramos de maicena, 2 gramos de bicarbonato, una pizca de sal y 80 gramos de chips de chocolate.

El procedimiento inicia con la mezcla de manteca y azúcares. Luego se incorporan el huevo y los ingredientes secos. La masa queda espesa, similar a una crema firme. Requiere reposo en heladera para lograr mejor textura.

Después del descanso, se forman bolitas con cuchara y se colocan en placa. El horno debe estar a 180 grados. La cocción dura ocho minutos. Las cookies salen con bordes firmes y centro tierno. La estructura termina de fijarse fuera del horno.

Claves para una cocina segura para celíacos

Uno de los puntos centrales que destaca Julieta Méndez es el control de la contaminación cruzada. Una receta sin harina de trigo no garantiza que sea apta para celíacos si el ambiente no está libre de restos de gluten.

Se recomienda utilizar utensilios exclusivos, bandejas limpias y horno sin residuos de preparaciones con trigo. La cocina debe contar con higiene estricta y superficies desinfectadas. En emprendimientos gastronómicos, el espacio requiere habilitación específica para productos sin TACC.

Opciones para vender o conservar

Las cookies pueden conservarse en recipiente hermético durante una semana. También admiten congelado en forma de bolitas crudas por hasta dos meses. Esta opción permite hornear al momento y ofrecer producto fresco en pocos minutos.

Para quienes emprenden, se aconseja pesar cada porción para mantener tamaño uniforme y controlar costos. La harina de almendras tiene valor elevado en el mercado, por lo que el cálculo preciso de ingredientes resulta clave.

La receta se presenta como alternativa práctica para familias jujeñas, para ferias barriales y para quienes buscan opciones sin gluten en la provincia.