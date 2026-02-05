Brownie casero de chocolate y frutos rojos: una receta fácil y sofisticada para sorprender

Brownie de chocolate y frutos rojos.

El brownie figura entre los postres favoritos de quienes adoran el chocolate. Este pastel pequeño, denso y jugoso, se ha convertido en un ícono de la pastelería estadounidense, un clásico que admite múltiples versiones y variantes, aunque siempre mantiene al cacao como su ingrediente estrella.

En esta ocasión vamos a hacer una variante poco convencional del clásico brownie. Habitualmente, se incorporan frutos secos, especialmente nueces, pero en nuestra receta optaremos por agregar un puñado de frutas rojas.

Receta fácil de brownie de chocolate con frutos rojos, un postre delicioso para hacer en casa. Arándanos, frambuesas, moras o incluso fresas, cuya frescura aporta un contraste ideal frente a la intensidad del chocolate negro. Se pueden emplear tanto en su estado fresco como congeladas, sin que esto altere para nada el sabor delicioso de este postre casero.

Receta de brownie con frutos rojos Para elaborar este brownie de chocolate con frutas rojas, comenzaremos derritiendo juntos el chocolate y la mantequilla, incorporando luego los huevos y el azúcar hasta lograr una mezcla homogénea. A continuación, añadiremos la harina y, finalmente, integraremos los frutos rojos, formando así la masa completa. El preparado se hornea hasta alcanzar una textura húmeda y suave y puede disfrutarse tanto frío como ligeramente tibio.

Brownie de chocolate y frutos rojos. Tiempo de preparación Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos

45 minutos Ingredientes 150 g de chocolate negro (mínimo 70% cacao)

120 g de mantequilla

150 g de azúcar

2 huevos L

80 g de harina de trigo

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

120 g de frutos rojos variados (fresas, frambuesas, arándanos, moras; frescos o congelados)

Azúcar glas para decorar (opcional) El sabor intenso del chocolate negro se mezcla con la acidez y frescura de los frutos rojos para conseguir un bocado elegante perfecto para una ocasión especial. Cómo hacer brownie con frutos rojos, paso a paso Precalienta el horno a 180°C y cubre un molde cuadrado con papel de hornear .

y cubre un molde cuadrado con . Fundir el chocolate negro junto con la mantequilla , ya sea al baño maría o en el microondas en intervalos cortos, removiendo hasta lograr una mezcla uniforme y brillante .

, ya sea al baño maría o en el microondas en intervalos cortos, removiendo hasta lograr una . Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la preparación se vuelva más clara y aumente su volumen .

hasta que la preparación se vuelva más clara y . Incorporar el chocolate derretido a los huevos batidos con movimientos suaves y rápidos, evitando que los huevos se cocinen. Este bizcocho compacto, húmedo y dulce es un básico de la repostería americana, un clásico que puede reinterpretarse de mil maneras. Añadir la harina y una pizca de sal con movimientos envolventes para conservar el aire y la esponjosidad de la mezcla.

con movimientos envolventes para conservar el de la mezcla. Traslada la mezcla al molde preparado y distribuye los frutos rojos tanto dentro de la masa como sobre la superficie, presionando suavemente algunos para que queden integrados.

y distribuye los tanto dentro de la masa como sobre la superficie, presionando suavemente algunos para que queden integrados. Hornea entre 25 y 30 minutos , cuidando que el centro permanezca jugoso y húmedo , evitando que se seque; la clave está en no excederse con la cocción.

, cuidando que el centro permanezca , evitando que se seque; la clave está en no excederse con la cocción. Deja que el brownie se enfríe dentro del molde antes de cortarlo. Para lograr rebanadas limpias y prolijas, conviene esperar a que alcance temperatura ambiente .

antes de cortarlo. Para lograr rebanadas limpias y prolijas, conviene esperar a que alcance . Antes de servir, espolvorea con azúcar impalpable para darle un toque final elegante y profesional.

