Tres semanas de crisis en Bolivia: bloqueos, desabastecimiento y tensión política

Las movilizaciones, que arrancaron hace 21 días, mantienen el cerco a La Paz y El Alto, epicentro del conflicto, afectando rutas clave como la que conecta con Oruro (Achica Arriba, Patacamaya) y el acceso a los Yungas y Caranavi.

Bolivia cumple tres semanas de conflicto social, económico y político, con bloqueos de rutas, protestas, desabastecimiento y tensión en distintas regiones del país. Según reportes difundidos por medios bolivianos, el conflicto mantiene 45 puntos de bloqueo activos , mientras el Gobierno de Rodrigo Paz intenta abrir canales de diálogo para contener una crisis que sigue impactando en la vida cotidiana.

Las protestas comenzaron con reclamos sectoriales y se fueron ampliando con pedidos de incremento salarial, mejoras en la calidad del combustible, rechazo a medidas vinculadas a tierras y cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno. En los últimos días, las manifestaciones se extendieron a varios departamentos y profundizaron la presión sobre el Ejecutivo.

Las movilizaciones, que arrancaron hace 21 días, mantienen el cerco a La Paz y El Alto, epicentro del conflicto, afectando rutas clave como la que conecta con Oruro (Achica Arriba, Patacamaya) y el acceso a los Yungas y Caranavi.

Los bloqueos golpean especialmente a La Paz y El Alto , donde se reportan dificultades para el ingreso de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. También se registran problemas en el transporte público, suspensión de actividades, oficinas cerradas y colegios que pasaron a modalidad virtual en algunas zonas afectadas.

El conflicto también generó impacto económico en sectores productivos, comerciales y de servicios. La interrupción de rutas complica el traslado de mercadería y agrava la escasez de productos básicos, especialmente en las ciudades más cercadas por las protestas.

El Gobierno busca una salida

Ante la escalada, el presidente Rodrigo Paz anunció cambios en su gabinete y la creación de un Consejo Económico Social, con el objetivo de incluir a sectores movilizados y abrir una instancia de negociación. También planteó la necesidad de corredores humanitarios para permitir el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal a las zonas más afectadas.

El Gobierno boliviano denunció ante la OEA un intento de desestabilización institucional y recibió respaldo internacional, entre ellos de Estados Unidos. Sin embargo, desde los sectores movilizados sostienen que el reclamo de fondo es económico y social, y que la protesta continuará mientras no haya respuestas concretas.

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Protestas y tensión política

En medio de las movilizaciones, hubo enfrentamientos en La Paz, marchas de mineros, campesinos, sindicatos y organizaciones sociales, además de incidentes con edificios públicos y estaciones de transporte. El oficialismo acusa a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de promover la protesta, mientras Morales niega esas acusaciones y responsabiliza al Gobierno por el ajuste económico.

La crisis ya dejó a Bolivia en una situación de alta incertidumbre. Aunque el Ejecutivo insiste en que busca diálogo, los bloqueos siguen activos y el país continúa atravesado por una combinación de presión social, problemas de abastecimiento y tensión política.