21 de mayo de 2026 - 17:07
Fotos.

Bolivia en crisis: protestas, bloqueos y desabastecimiento golpean al país

La crisis humanitaria y económica en Bolivia aumenta con el correr de los días. Continúan las protestas y el desabastecimiento es extremo.

Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas Foto 1/14

Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

 Por
Los ciudadanos se manifiestan en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales) Foto 2/14

Los ciudadanos se manifiestan en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

 Por
Una persona lleva una mascarilla durante una marcha en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y se agrava la crisis económica y del combustible en el país, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales) Foto 3/14

Una persona lleva una mascarilla durante una marcha en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y se agrava la crisis económica y del combustible en el país, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

 Por
El gobierno de Bolivia declaró “persona non grata” a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, ordenando la finalización de sus funciones diplomáticas - crédito @GobdelCesar/X Foto 4/14

El gobierno de Bolivia declaró “persona non grata” a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, ordenando la finalización de sus funciones diplomáticas - crédito @GobdelCesar/X

 Por
Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales Foto 5/14

Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

 Por
Los bloqueos han provocado desabastecimiento de algunos alimentos, especialmente carne y pollo, en La Paz, Bolivia, 18 de mayo de 2026. REUTERS/Sara Aliaga Foto 6/14

Los bloqueos han provocado desabastecimiento de algunos alimentos, especialmente carne y pollo, en La Paz, Bolivia, 18 de mayo de 2026. REUTERS/Sara Aliaga

 Por
image Foto 7/14
Manifestantes chocaron con la policía en La Paz (Foto: Reuters) Foto 8/14

Manifestantes chocaron con la policía en La Paz (Foto: Reuters)

 Por
Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan) Foto 9/14

Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan)

 Por
Manifestantes llevan petardos durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan) Foto 10/14

Manifestantes llevan petardos durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan)

 Por
La policía monta guardia tras una valla durante las protestas contra el Gobierno cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita) Foto 11/14

La policía monta guardia tras una valla durante las protestas contra el Gobierno cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

 Por
El gobierno de Paz Pereira lleva menos de 6 meses en el poder. Terminó con 20 años de la hegemonía del MAS de Evo Morales y Luis Arce Foto 12/14

El gobierno de Paz Pereira lleva menos de 6 meses en el poder. Terminó con 20 años de la hegemonía del MAS de Evo Morales y Luis Arce

 Por
image Foto 13/14
image Foto 14/14

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Más fotogalerías

Crisis en Bolivia.
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia.
Política.

Estados Unidos denunció un intento de golpe en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz

Argentina rechazó las denuncias de Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.
Política.

Argentina negó las acusaciones de Evo Morales por supuesta asistencia militar a Bolivia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel