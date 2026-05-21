Bolivia en crisis: protestas, bloqueos y desabastecimiento golpean al país

La crisis humanitaria y económica en Bolivia aumenta con el correr de los días. Continúan las protestas y el desabastecimiento es extremo.

Una persona camina por una carretera bloqueada con escombros en Achica Arriba (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Los ciudadanos se manifiestan en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Una persona lleva una mascarilla durante una marcha en defensa de la democracia y contra los cortes de carretera y las medidas de presión, mientras continúan las protestas que exigen la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y se agrava la crisis económica y del combustible en el país, en La Paz, Bolivia, el 20 de mayo de 2026 (REUTERS/Claudia Morales)

El gobierno de Bolivia declaró “persona non grata” a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, ordenando la finalización de sus funciones diplomáticas - crédito @GobdelCesar/X

El gobierno de Paz Pereira lleva menos de 6 meses en el poder. Terminó con 20 años de la hegemonía del MAS de Evo Morales y Luis Arce

La policía monta guardia tras una valla durante las protestas contra el Gobierno cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

Manifestantes llevan petardos durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan)

Agentes de policía detienen a un manifestante durante una protesta contra el gobierno en La Paz, Bolivia, el lunes 18 de mayo de 2026. (Foto AP/Freddy Barragan)

Manifestantes chocaron con la policía en La Paz (Foto: Reuters)

Los bloqueos han provocado desabastecimiento de algunos alimentos, especialmente carne y pollo, en La Paz, Bolivia, 18 de mayo de 2026. REUTERS/Sara Aliaga

Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

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