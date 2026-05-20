Estados Unidos denunció un intento de golpe en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia.

Estados Unidos sostuvo este martes que en Bolivia se estaría configurando un intento de “ golpe de Estado en marcha ” impulsado por sectores asociados al crimen organizado , y manifestó su respaldo al presidente Rodrigo Paz , en medio de una ola de protestas , bloqueos y disturbios que se registran desde hace varios días en el país.

Mundo. Bolivia: Estados Unidos alerta sobre un intento de golpe de Estado

La advertencia fue formulada por el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau , quien señaló que detrás de las protestas violentas operaría una articulación regional orientada a debilitar las instituciones democráticas de Bolivia.

“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha . No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región ”, expresó Landau durante una intervención en Washington .

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en La Paz.

Las afirmaciones se conocen en un contexto en el que Bolivia atraviesa una creciente conflictividad política y social , con protestas contra el presidente Rodrigo Paz , choques con fuerzas de seguridad , episodios de saqueos y bloqueos de rutas. Las movilizaciones, concentradas sobre todo en La Paz , reclaman la salida del mandatario y rechazan el conjunto de reformas económicas promovidas por el Gobierno .

Además, Christopher Landau informó que mantuvo una comunicación telefónica con Paz y manifestó su preocupación por el agravamiento de la situación. “Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia”, expresó el funcionario de Estados Unidos.

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

El vicesecretario de Estado también criticó a sectores violentos que, según sostuvo, intentan desestabilizar a un gobierno que asumió el poder a través de elecciones democráticas hace menos de un año. “No puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, argumentó.

Washington pidió respaldo regional para Rodrigo Paz

Desde Washington sostienen que la situación en Bolivia trasciende una disputa ideológica convencional y se encuadra como una problemática institucional asociada a redes del crimen organizado y a actores políticos extremistas. “La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo”, afirmó Christopher Landau.

El funcionario reiteró que Estados Unidos busca evitar que sectores calificados como “antiinstitucionales” logren consolidarse en el escenario político boliviano. “Quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, declaró.

El vicesecretario de Estado cuestionó que grupos violentos busquen desestabilizar a un gobierno que llegó al poder mediante elecciones democráticas hace menos de un año.

Las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz se iniciaron hace algunas semanas y se intensificaron luego de que el Gobierno anunciara un paquete de reformas orientadas a atraer inversiones y enfrentar la crisis económica en Bolivia. Entre esas medidas se incluyen modificaciones en los sectores de hidrocarburos, minería, energía, impulso de la economía verde y la apertura a nuevos proyectos de capital.

En paralelo, los incidentes registrados en La Paz incluyeron ataques a edificios públicos, saqueos en dependencias estatales, daños en comercios y enfrentamientos con la Policía. A esto se suma el bloqueo de rutas estratégicas por parte de organizaciones campesinas, lo que está generando complicaciones en el suministro de combustible, alimentos y oxígeno medicinal en diferentes zonas del país.

En ese marco, Christopher Landau solicitó un mayor involucramiento regional en apoyo al gobierno boliviano y resaltó especialmente la postura de Argentina ante la crisis.

Landau dijo que mantuvo una conversación telefónica con Paz y expresó preocupación por el deterioro de la situación.

“Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse”, expresó el funcionario. En la misma línea, pidió una actitud más decidida por parte de otros gobiernos de la región. “Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”, sostuvo.

El diplomático de Estados Unidos también cuestionó la falta de pronunciamiento de algunos países frente al escenario boliviano. “No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino”, manifestó.

Evo Morales respaldó la ola de violencia

En el marco de la crisis, el exmandatario Evo Morales volvió a expresar su apoyo a las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz, a las que definió como “una sublevación del pueblo”. El dirigente cocalero rechazó las reformas promovidas por el Gobierno y acusó al Ejecutivo de implementar políticas de corte “neoliberal”.

Evo Morales Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia.

“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, expresó Evo Morales durante una entrevista en radio. En esa misma línea, señaló que las movilizaciones son una respuesta “contra la implementación del modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial”.

Por su parte, el Gobierno de Bolivia responsabiliza a Morales y a distintos sectores ligados al Movimiento al Socialismo (MAS) por impulsar las protestas y los bloqueos, con el objetivo de generar inestabilidad en el país y debilitar la gestión del presidente Rodrigo Paz, en un contexto atravesado por una crisis económica y política.