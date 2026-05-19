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19 de mayo de 2026 - 10:36
Mundo.

Crisis en Bolivia: preocupación en Jujuy por el precio de la hoja de coca

Vendedores advierten demoras en el ingreso de mercadería y aumentos en la hoja de coca por los bloqueos en Bolivia.

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Por  Judith Girón
Crisis en Bolivia: preocupación en Jujuy por el precio de la hoja de coca

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Aunque por el momento descartan un desabastecimiento total, reconocieron que la situación podría agravarse si continúan los conflictos y las restricciones al transporte.

Bloqueos y demoras en el ingreso de la hoja de coca

Durante el recorrido realizado por Canal 4, vendedores explicaron que actualmente existen bloqueos en distintos sectores de Bolivia vinculados a la situación política y social del país.

“Hay bloqueos y no está llegando mucha mercadería porque no dejan pasar a los transportistas”, relató uno de los comerciantes consultados.

Además, señalaron que la hoja de coca continúa ingresando a Jujuy, aunque con mayores demoras y costos más elevados.

“Se están tardando unos días más, pero la coca sigue llegando”, explicó otro vendedor.

Cuánto aumentó la hoja de coca

Los comerciantes aseguraron que desde el inicio de los bloqueos la hoja de coca registró aumentos de entre 2 mil y 5 mil pesos según la variedad.

Entre los precios relevados durante el informe se encuentran:

  • La “común” pasó de 12 mil a entre 13 y 14 mil pesos.
  • La “hojeada especial” subió de 18 mil a 20 mil pesos.
  • La variedad “especial” ronda actualmente los 22 mil pesos.

Algunos vendedores estimaron que el incremento general ronda el 30% en las últimas dos semanas.

Preocupación por la Crisis Institucional en Bolivia

Crisis en Bolivia.

Los comerciantes también expresaron preocupación por el contexto que atraviesa Bolivia, no solo por el impacto comercial, sino también por cuestiones familiares.

“Sí preocupa porque tengo familia allá y está complicada la situación”, comentó uno de los vendedores.

Además, indicaron que la suba de precios ya comenzó a impactar en las ventas. Según detallaron, muchos clientes optan por comprar menores cantidades debido al aumento.

“Las ventas bajaron como un 30%, porque la gente ahora compra menos”, señalaron.

Pese a las dificultades, los vendedores creen que por ahora no habrá faltante total de hoja de coca en Jujuy.

Sin embargo, advirtieron que si los bloqueos continúan en Bolivia podrían registrarse nuevas subas en los próximos días.

“La coca no va a faltar, pero sí puede seguir aumentando el precio mientras continúen los bloqueos”, concluyeron.

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