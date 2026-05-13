Argentina lidera el ranking mundial de estrés: 49% de adultos con tensión y ansiedad frecuente

La Argentina atraviesa una crisis silenciosa que afecta a millones de personas. Según recientes estudios internacionales y relevamientos clínicos locales, el país encabeza el ranking mundial de estrés y casi la mitad de los adultos asegura sufrir ansiedad o tensión de manera frecuente.

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La médica clínica y especialista en medicina del estrés, Evelyn Zamorano , analizó el fenómeno y advirtió sobre las consecuencias físicas y emocionales que provoca el estrés crónico cuando se normaliza en la vida cotidiana.

“Nos encanta estar en los primeros puestos, pero en este caso refleja una alteración importante en la salud de los argentinos”, sostuvo la profesional al referirse al informe que reveló que el 49% de la población reportó síntomas frecuentes de estrés durante el último año.

De acuerdo a los estudios mencionados por la especialista, los datos corresponden a análisis realizados entre 2025 y 2026 y muestran una fuerte relación entre el contexto social, económico y el deterioro de la salud mental.

Embed - Argentina lidera el estrés mundial y en Jujuy muchos naturalizan vivir cansados

Además, un relevamiento del Observatorio de la UBA detectó que el 8,7% de los argentinos ya presenta indicadores compatibles con trastornos mentales asociados al estrés, utilizando escalas clínicas específicas y no solo percepciones personales.

Uno de los síntomas más frecuentes es el insomnio. Según explicó Zamorano, seis de cada diez argentinos tienen dificultades para dormir y eso genera un círculo difícil de cortar.

“El insomnio suele ser el primer síntoma de una activación constante del sistema nervioso. El estrés produce insomnio y el insomnio también aumenta el estrés” “El insomnio suele ser el primer síntoma de una activación constante del sistema nervioso. El estrés produce insomnio y el insomnio también aumenta el estrés”

La especialista explicó que dormir mal altera hormonas, genera inflamación crónica, afecta la microbiota intestinal y disminuye la capacidad del cuerpo para recuperarse.

Cómo reconocer el estrés crónico

La médica señaló que el estrés forma parte de la vida y no puede eliminarse por completo. Sin embargo, alertó sobre la importancia de aprender a gestionarlo antes de que impacte en la salud física y emocional.

“Cuando el estrés empieza a afectar nuestras rutinas, nuestra funcionalidad y nuestra calidad de vida, ahí hay que prestar atención”, explicó.

Entre los síntomas más comunes mencionó:

irritabilidad constante

cansancio permanente

sensación de “piloto automático”

apatía y falta de motivación

ansiedad anticipatoria

tristeza o aislamiento

gastritis y acidez

problemas digestivos

caída del cabello

alteraciones en la piel

dolores físicos frecuentes

mareos

dificultades para dormir

La especialista comparó el estrés crónico con manejar un auto a máxima velocidad todo el tiempo.

“Es como tener el pie en el acelerador a 120 kilómetros por hora sin parar. En algún momento el motor se agota. Eso mismo le pasa al cuerpo”, explicó.

El impacto de la crisis económica en la salud mental

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el peso que tiene la incertidumbre económica y social en el aumento del estrés y la ansiedad en Argentina.

Según Zamorano, muchas personas viven con preocupación constante por el dinero, las cuentas y el futuro, algo que genera un estado de alerta permanente.

“No llego a fin de mes, cómo voy a pagar esto, qué va a pasar mañana. Todo eso alimenta la ansiedad” “No llego a fin de mes, cómo voy a pagar esto, qué va a pasar mañana. Todo eso alimenta la ansiedad”

La profesional remarcó que en muchas comunidades de Jujuy todavía se naturaliza vivir agotado, dormir mal o sentirse enfermo de manera constante.

“Se escucha mucho el ‘es lo que hay’. Pero no es normal vivir estresado todo el tiempo”, afirmó.

Respiración y hábitos simples para bajar el estrés

Frente a este panorama, la especialista destacó que existen herramientas gratuitas y accesibles que ayudan a regular el sistema nervioso y disminuir los efectos del estrés.

Una de las principales recomendaciones fue incorporar ejercicios de respiración consciente.

“Con la respiración tenemos la capacidad de regular nuestra biología y bajar el pie del acelerador” “Con la respiración tenemos la capacidad de regular nuestra biología y bajar el pie del acelerador”

También recomendó prestar atención a las señales del cuerpo, mejorar la alimentación, evitar normalizar el cansancio y consultar con profesionales cuando los síntomas persisten.

Finalmente, invitó a las personas a informarse y hablar más sobre salud mental y estrés, especialmente en contextos donde todavía cuesta visibilizar el problema.