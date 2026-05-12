Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Este martes, se llevó a cabo la audiencia imputativa contra Luis Janco, el conductor de la camioneta Toyota Hilux involucrada en el choque frontal ocurrido el viernes sobre Ruta 66 y fue imputado este martes por doble homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves por dos hechos. Sin embargo, continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.

Jujuy. Choque frontal en Ruta 66: "Se trató realmente de un accidente", dijo el abogado del conductor de la camioneta

El fiscal Alejandro Maldonado formalizó la acusación y solicitó la prisión preventiva del conductor por 15 días. Janco se encontraba detenido desde el sábado y permanecía bajo observación médica con custodia policial en el hospital Pablo Soria. Finalmente, el juez rechazó el pedido de la Fiscalía e hizo lugar al planteo de la defensa.

En diálogo con Canal 4 , Maldonado confirmó que se llevó adelante la audiencia imputativa del conductor de la camioneta que impactó contra el vehículo en el que murieron dos personas y otras dos resultaron gravemente heridas.

El fiscal remarcó que se trata de un delito culposo, es decir, vinculado a la negligencia o la impericia, y explicó que la escala penal es muy distinta a la de un homicidio simple. “No nos olvidemos que es un delito culposo, un delito que se caracteriza por la negligencia, la impericia”, sostuvo.

En ese marco, agregó una definición clave sobre la expectativa de pena: “La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años”. Por eso, señaló que era esperable que reuniera condiciones para continuar el proceso en libertad.

Cómo están las dos mujeres heridas

Maldonado también se refirió al estado de salud de las dos mujeres que sobrevivieron al siniestro y permanecen con lesiones de consideración. Según indicó, ambas presentan múltiples fracturas.

“Una de ellas tiene un problema de movilidad de la cadera por las fracturas”, detalló. Además

choque Ruta 66 Choque en Ruta 66.

El choque fatal en Ruta 66

El hecho ocurrió el viernes 8 de mayo sobre Ruta Nacional 66, a la altura de Alto Comedero. Según había informado el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía se investigan, se cruzó al carril contrario e impactó de frente contra un automóvil.

En el auto viajaban José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz, quienes murieron como consecuencia del impacto, junto a sus dos hijas, que resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con la información publicada previamente por TodoJujuy, la defensa había sostenido antes de la audiencia que el hecho “se trató realmente de un accidente de tránsito” y que no existían indicios de que el conductor haya manejado bajo los efectos de alcohol o drogas.