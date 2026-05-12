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12 de mayo de 2026 - 13:45
Jujuy.

Choque en Ruta 66: el conductor imputado por dos muertes quedó en libertad

En la audiencia imputativa, la Fiscalía pidió la prisión preventiva del conductor, pero el juez hizo lugar al planteo de la defensa y ordenó medidas restrictivas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La audiencia imputativa se realizó este martes a las 10. Allí, el fiscal Alejandro Maldonado formalizó la acusación y pidió la prisión preventiva del conductor por 15 días, quien estaba detenido desde el sábado y permanecía bajo observación médica con custodia policial en el Hospital Pablo Soria. Sin embargo, el juez rechazó el pedido de la Fiscalía e hizo lugar al planteo de la defensa.

Qué pasó en la audiencia imputativa

El abogado defensor Agustín Reynoso explicó que en la audiencia se le hizo conocer causa a su asistido y que el conductor declaró sobre lo ocurrido.

“Hoy a horas tuvimos la audiencia imputativa. Se le hizo conocer causa a nuestro asistido, el cual prestó declaración, dio la versión de él de cómo fue el accidente”, señaló el letrado.

Reynoso también destacó el trabajo de la Fiscalía durante los primeros días de investigación. “El doctor Maldonado ha hecho una investigación realmente muy valorable, se movió con muchísima rapidez y está recolectando las pruebas que hacen a su derecho respecto de la acusación”, expresó.

Durante la audiencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Janco. La defensa se opuso y planteó que no había elementos para sostener esa medida, ya que el conductor se presentó voluntariamente en dos oportunidades, no tenía alcohol en sangre ni presencia de sustancias, y se mantuvo a disposición de la Justicia.

La Fiscalía, con impuesto de derecho, pidió la prisión preventiva de nuestro asistido. Nosotros nos opusimos en base a las evidencias del caso: aquel prestó conformidad, se presentó dos veces de manera voluntaria, no tenía alcohol en sangre, no tenía ninguna sustancia”, explicó Reynoso.

El abogado indicó que el juez aceptó el planteo defensivo. “Su señoría resolvió hacer lugar a nuestro pedido”, afirmó. El juez ordenó medidas restrictivas, entre ellas la obligación de permanecer dentro de la provincia y cumplir controles durante el proceso.

Él va a seguir a disposición de la Justicia. La investigación continúa, esto no está concluido de ninguna manera”, remarcó el defensor.

En este marco, también se otorgaron cuatro meses para la Investigación penal Preparatoria (IPP)

La carátula de la causa

Por ahora, la causa fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito por dos hechos en concurso real con lesiones graves por dos hechos.

Por lo pronto, si bien esto puede cambiar más adelante, es un doble homicidio culposo por accidente de tránsito y lesiones graves para las dos personas que iban en los asientos traseros”, detalló Reynoso.

El abogado aclaró que la situación procesal podría modificarse si cambia el estado de salud de las personas heridas. “Puede cambiar. Por lo pronto seguimos atentamente los partes médicos del hospital”, indicó.

La versión del conductor

Sobre la declaración de Janco, Reynoso señaló que el conductor ratificó la versión que la defensa ya había planteado antes de la audiencia: que habría existido una situación vinculada a un carril obstruido o una alteración en la circulación.

“Él insiste en lo que nosotros informamos: había una cuestión de algún carril que estaba obstruido”, dijo el abogado. “Él insiste en lo que nosotros informamos: había una cuestión de algún carril que estaba obstruido”, dijo el abogado.

De todos modos, evitó dar mayores precisiones porque la causa sigue en investigación. “Como esto es sujeto de investigación todavía y eventualmente habrá un debate, no podemos dar muchos más detalles hasta tanto declare tanto la teoría de la Fiscalía como de la Defensa”, explicó.

Y volvió a remarcar la postura defensiva:

“Insisto en que esto responde a un accidente”. “Insisto en que esto responde a un accidente”.

El choque fatal en Ruta 66

El hecho ocurrió el viernes 8 de mayo sobre Ruta Nacional 66, a la altura de Alto Comedero. Según había informado el fiscal Alejandro Maldonado, la camioneta circulaba aparentemente en sentido norte-sur hacia Palpalá cuando, por causas que todavía se investigan, se cruzó al carril contrario e impactó de frente contra un automóvil.

En el auto viajaban José Ignacio Pinto y Ruth Elizabeth Cruz, quienes murieron como consecuencia del impacto, junto a sus dos hijas, que resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con la información publicada previamente por TodoJujuy, la defensa había sostenido antes de la audiencia que el hecho “se trató realmente de un accidente de tránsito” y que no existían indicios de que el conductor haya manejado bajo los efectos de alcohol o drogas.

Qué sigue ahora

A partir de la imputación, la investigación continuará con la producción y análisis de pruebas. La Fiscalía buscará sostener su teoría sobre la mecánica del choque, mientras que la defensa intentará demostrar que se trató de un accidente provocado por circunstancias externas a la conducta del conductor.

Reynoso sostuvo que el proceso seguirá adelante, pero que su defendido podrá atravesarlo en libertad y con acompañamiento familiar.

El proceso lo va a transitar más tranquilo, con la contención de la familia, a disposición como siempre de la Justicia”, señaló.

Además, indicó que desde la defensa mantienen contacto con la situación de las víctimas y sus familiares. “Nuestra defensa es meramente técnica, es parte de nuestro trabajo, pero constantemente estamos averiguando cuál es el estado de la familia, cuál es el estado de las víctimas. Se hicieron las denuncias en el seguro, tratando de prestar la mayor colaboración posible, porque esto ha sido una tragedia para todos”, cerró.

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