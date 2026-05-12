Cristina Guzmán en Política a las Brasas: "La auditoría no audita y las empresas del Estado no muestran nada"

Cristina Guzmán, la referente del Movimiento Popular Jujeño , sector político alineado hoy con La Libertad Avanza en la provincia, pasó por Política a las Brasas , programa conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir, haciendo un balance de la política nacional y cómo ve la actualidad en Jujuy.

Jujuy. Atauche en Política a las Brasas: "Estamos preparados para gobernar en Jujuy"

Política. Carlos Sadir en Política a las Brasas: "Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

Cristina Guzmán es abogada, política y referente del Movimiento Popular Jujeño. Fue Diputada Nacional, Convencional Constituyente y candidata a Vicepresidenta junto a Eduardo Angeloz. Además es hija del ex gobernador de la provincia, Horacio Guzmán.

EMPLEO PÚBLICO EN JUJUY

En relación a la realidad que se vive en Jujuy y el porcentaje de empleados públicos en la provincia, Cristina Guzmán sostuvo que “lamentablemente la provincia ha venido en un declive en los últimos años y no se han generado puestos de trabajo, más allá de que tenemos la minería”.

“Todos quieren ir al sector público y el sector público ya no va para más”, dijo la dirigente política y agregó que “lo que hay que generar es, justamente, el sector privado y cuando digo esto lo digo con mucha tristeza”.

Guzmán hizo referencia también al mérito de cada persona para alcanzar diferentes puestos o roles, “este tema lo tenemos que tener en claro. Para que una sociedad tenga mejor calidad en todo lo que da, desde los servicios a la calidad democrática, debemos poner el mérito por adelante”.

“El mérito, por supuesto, no significa tener cinco maestrías”, y sostuvo “creo que la aspiración de los jujeños es otra, por eso es que los jóvenes estudian. Estudian para poder seguir adelante y a mí me emociona realmente esto”.

EL ROL DE LA UNIVERSIDAD

“Cuando se hizo la Universidad de Jujuy, que estaba primero como diputada provincial y después llegué al Congreso, puse el proyecto para que fuera nacional, o sea la creación de la UNJu actual”, recordó la dirigente política.

Guzmán reconoció el valor académico que fue adquiriendo con el paso de los años la Universidad en Jujuy y sostuvo “es emocionante ir a Abra Pampa, por ejemplo, y encontrarme con tantos profesionales. Realmente lo que produce la universidad es fabuloso”.

“Ahora tenemos que empezar de nuevo, hay que empezar con la nueva tecnología y la inteligencia artificial”, agregó.

“YO SOY MOVIMIENTO POPULAR JUJEÑO”

Sobre el acercamiento que tiene su sector con la Libertad Avanza, Cristina Guzmán fue categórica al afirmar “yo soy Movimiento Popular Jujeño. Nací y crecí ahí, en el partido que fundó mi padre y soy presidenta del Movimiento Popular Jujeño”.

“Hicimos una alianza en agosto con La Libertad Avanza y son las alianzas que se pueden hacer entre los partidos políticos conforme a la Ley Electoral”, aclaró.

“No llego a La Libertad Avanza de la mano de uno u otro. Aquí una de las cosas que realmente más nos gustó es el tema de la batalla cultural, después te animan otras cosas como el tema del déficit fiscal, poder hacer el RIGI, por ejemplo”, sostuvo Guzmán.

“Somos dos espacios diferentes. La Libertad Avanza está por un lado y el Movimiento Popular Jujeño está por el otro, cada uno con su fisionomía y unidos en una alianza donde cada uno hace en su espacio lo que considera pensando en que crezca su espacio”, aclaró la dirigente.

Política a las Brasas - Cristina Guzmán (1) Cristina Guzmán en Política a las Brasas - Foto: TodoJujuy

MATRIZ PRODUCTIVA DE JUJUY

En el marco de la entrevista en Política a las Brasas, se habló también de la matriz productiva en la provincia donde Cristina Guzmán sostuvo que “ no hay un solo eje”, y sostuvo que “el tabaco sigue siendo un eje importante y hay que hablar del azúcar donde somos primeros productores”.

“Eso es muy importante, además tenemos todos los derivados que se hacen del azúcar: el biodiesel, el papel y todos los derivados del papel”, agregó.

“Nosotros siempre hemos tenido una columna vertebral en la provincia que ha estado cruzada por el tabaco, por las leguminosas, por el azúcar y por la minería. Es decir, esos son nuestra columna vertebral”, recalcó la dirigente.

EMPRESAS DEL ESTADO

En relación a las empresas que hoy tiene el Estado jujeño en funcionamiento, Cristina Guzmán se mostró muy crítica y afirmó que “estas empresas las han hecho para derivar fondos públicos por ahí, que tienen menos controles de auditoría” y sostuvo que “podríamos vivir muy bien sin ellas, les hemos estado dando plata permanentemente”.

“No es tarea del Estado, el Estado tiene que ocuparse de otras cosas”, sentenció.

Cristina Guzmán sostuvo que las mismas “no le cambian la vida a la gente” y dijo “de Jemse, por ejemplo, no tenemos los datos y pregunto esto porque ahora somos primeros en litio”.

“La marihuanera, llamada oficialmente Cannava. Yo no me olvido de cuando el entonces gobernador Morales salió y les dijo a los tabacaleros: dejen de poner tabaco. Si un litro de THC cuesta más que una tonelada de litio, dejen de poner tabaco que siempre tienen problemas”, sostuvo la dirigente del MPJ.

“De golpe nos despertamos con que en realidad nos sacaron fondos de los jujeños y se pusieron en la marihuanera”, agregó.

Embed - Cristina Guzmán: “La auditoría no audita y las empresas del Estado no muestran nada”

Cristina Guzmán habló también de los controles en estas empresas del Estado y dijo “estamos pidiendo todo el tiempo que la auditoría diga algo, antes el Tribunal de Cuentas tenía facultades como para, dado un ilícito, mandarlo a la Justicia, esta auditoría no tiene facultades en nada”.

“Pero además, ¿qué audita?, los municipios que no mandan las cosas. Ahí no se ejerce en realidad el control”, y agregó que “nos encontramos en que la auditoría no audita, los organismos del Estado no mandan y nadie obliga”

“Esto es una situación... créanme, a veces uno dice qué impotencia, qué impotencia que tenemos. Sin duda los organismos de control, no solo para el gobierno de la provincia sino también a nivel nacional ,son fundamentales y se deberían realizar”, pidió Guzmán.

MINORÍA PARLAMENTARIA

Si bien este año se suman nombres a la Legislatura y en algunos Concejos Deliberantes, La Libertad Avanza y el Movimiento Popular Jujeño serán parte de la minoría parlamentaria en Jujuy, “así es, pero las luchas se hacen y yo tengo la experiencia”, afirmó Guzmán.

“Ya sé que aquí está la desproporción, pero justamente tome en cuenta la ciudadanía que el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener elecciones. Es un tema importantísimo que se puedan ocupar bancas en los Concejos Deliberantes”, resaltó.

BICICLETA FINANCIERA

Cristina Guzmán fue tajante al afirmar que "la bicicleta financiera es local” y sumó “yo conozco lo de acá”.

“266 mil millones colocados en plazo fijo, fondos comunes de inversión y bonos del Tesoro”, dijo y se preguntó “¿cuántas deudas tenemos?, vamos a ordenar la casa, quiero saber cuánto tengo y cuánto debo y entonces voy a saber cuánto destino acá, cuánto allá y demás”.

“YO TENGO UNA TRAYECTORIA”

En relación a las preguntas que la gente hace llegar a Política a las Brasas, una de las más recurrentes tenía que ver con cómo la sociedad hoy mira al sector político, a lo que Cristina Guzmán sostuvo “ algunos me creerán, otros no. Yo tengo una trayectoria ya que desde muy joven empecé y, como decimos en mi partido: manos limpias, frente alta”.

SISTEMA JUBILATORIO

Según el último reporte de la Seguridad Social difundido por IP Profesional, a junio de 2025 había alrededor de 433 mil jubilados con aportes activos en el país, la mayoría de ellos trabajadores autónomos.

De acuerdo a los datos mencionados durante el programa, y en base al informe elaborado con cifras de la Seguridad Social argentina, en 2010 eran 176 mil los jubilados que seguían en actividad; en 2015 la cifra ascendía a 275 mil y en 2025 ya superó los 430 mil. En ese contexto, las conductoras consultaron hacia dónde se dirige el sistema de seguridad social en Argentina.

“Yo creo que de la noche a la mañana no se logra el cielo, para llegar al cielo hay que pasar mucho. Por un lado hay que ordenar, por supuesto, no creo que los jubilados puedan vivir con esto”, dijo Guzmán.

“Si fuera solamente porque la gente va a trabajar a otra cosa, eso no me preocuparía. Sí me preocupa que no puedan vivir con lo que tienen, si van a trabajar en otra cosa está buenísimo”, y agregó que “pueden hacer otras cosas, no les da como una enfermedad —que no es una enfermedad— un síntoma que es lo que se llama la “jubiladopatía”.

LA CASTA POLÍTICA

Cristina Guzmán se definió como una “trabajadora de la política”, diferenciándose así de lo que hoy se llama la casta política. “Esto no es full time, esto es full life”, dijo y agregó “todo el tiempo estás pensando en términos políticos y todo lo traducís a la política”.

“Nací en la política, mi padre toda la vida hizo política y murió haciendo política. No somos casta”, afirmó y sostuvo “todo lo que tenemos es de nuestro trabajo y el legado de mi padre fue una pasión maravillosa que es la política, nos ha dejado enseñanzas, el amor a la gente y un camino a seguir”.

“La casta es el grupito ese que se hace para medrar de la política, son los “policastros” de la política”, ejemplificó la dirigente.

“HABLÁBAMOS MUCHO CON MI PADRE”

Cristina Guzmán recordó a su padre, Horacio Guzmán ex gobernador de la provincia y dijo que hablaba mucho con él, “nos sabíamos quedar hasta las tres, cuatro, cinco, seis de la mañana hasta que le decía que me iba a descansar. Va a haber tiempo me respondía, y seguía hablando”.

“Horacio Guzmán imaginaba una provincia —y esto nos ha transmitido a nosotros— en la cual no se diferencie a la gente por las ideas que tiene”, recordó.

“Una provincia que diera trabajo. En esa provincia que él hacía las obras la gente se iba del sector público para ir a trabajar al sector privado; pensaba en una provincia conectada con los nuevos mercados consumidores del mundo, por eso hizo el aeropuerto que hoy lleva su nombre”, agregó.

Política a las Brasas - Cristina Guzmán

.

PREGUNTAS QUE ARDEN

Cristina Guzmán, ¿vas a ser candidata a gobernadora?

“Algunos imaginan que porque estoy saliendo al interior. No. Nosotros tenemos que consolidar un partido que es el Movimiento Popular Jujeño”.

“La alianza también tiene que consolidarse porque es un espacio joven. Hacer ahí la unión y realmente creo que todos los que están en ese espacio pueden serlo”.

“Yo no pienso en eso, estoy haciendo una tarea para consolidar el Movimiento Popular Jujeño”.

¿Candidata a Intendente?, “la misma respuesta”, sentenció.

¿Le estás prestando estructura territorial a La Libertad Avanza vos, como Movimiento Popular Jujeño?

“No, nosotros estamos haciendo lo nuestro. Por supuesto, estamos cruzando tareas conjuntas y hay cosas que las hacemos nosotros solos y ellos las hacen solos. Siempre les digo a los dirigentes: No vayan a pescar a la pileta de La Libertad Avanza, cada uno tiene que crecer acá”.

“Hay muchísima gente que quiere sumarse, no solo los que fueron del Movimiento Popular Jujeño ya que también hay jóvenes cuyos padres y abuelos eran del movimiento. Hay gente que ya no quiere el peronismo”.

“Vienen radicales, peronistas, independientes. Bienvenidos, yo quiero esa provincia en que no nos diferenciemos los jujeños por las ideas que tenemos”.

¿Todas las políticas de Milei serán aplicadas en Jujuy?

“¿Cuáles son las políticas?, si es el RIGI, por favor que venga. Nosotros tenemos todas las posibilidades para meter el RIGI en minería, en obras hidráulicas. Esto es una cosa muy importante”.

“Justamente ahí se podría financiar todo lo que es el Bermejo, nuestros ríos son para desastre porque hay demasiada agua y se lleva todo, o para la sequía”.

“El agua, un elemento vital, en lugar de ser un elemento de desastre tiene que ser un elemento de crecimiento y prosperidad para la gente”.

¿Un defecto y una virtud del gobierno de la provincia?

“El gran defecto es que no sabemos dónde están las cuentas”.

¿Y una virtud?

“No se, encontraría acá en el mensaje del gobernador que dice que han asfaltado a 10.400 ”.

Otro segmento de Política a las Brasas es poder unir los títulos de la literatura universal a diferentes tópicos, en este caso, los partidos políticos.

La Divina Comedia: “La Divina Comedia” es “La Divina Comedia”. El kirchnerismo, muchas de sus partes por lo absurdo”.

La Odisea: “El Movimiento Popular Jujeño”

Cien años de soledad: “El radicalismo, la Unión Cívica Radical”

Metamorfosis: “Y ese le haría más al peronismo”

Los Miserables: “No quiero decirle a ninguno que sea miserable. Adversarios políticos son adversarios”.

Crimen y castigo: “Me queda solo uno, lo voy a adaptar al PRO, hay un castigo para el PRO”.