Carlos Sadir en Política a las Brasas: "Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

El estreno de Política a las Brasas en la pantalla de Canal 4 tuvo como primer invitado al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quien fue entrevistado por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas en el tradicional asado del ciclo. Durante el programa, el mandatario provincial se refirió a distintos temas de interés para la provincia, entre ellos los sectores productivos y económicos, el conflicto con la Policía, la inflación, los salarios, la inversión en turismo, entre otros puntos claves.

En el inicio de la entrevista, Silvina Sadir y Ana Inés Vargas le preguntaron a Carlos Sadir si recorre las calles de Jujuy, cómo observa la situación actual y cuál es su percepción sobre lo que ocurre hoy en la provincia. Ante esa consulta, el gobernador destacó el crecimiento de algunos sectores productivos y económicos, aunque también advirtió que otros atraviesan momentos críticos.

“Camino mucho las calles. Ando mucho por Jujuy, no solo las calles de San Salvador, sino también del interior. ¿Qué veo? Veo en realidad hoy una provincia y ciudades que han cambiado mucho, han experimentado un crecimiento desde todo punto de vista. Se nota que tenemos sectores de la producción, de la actividad económica, que han crecido. Obviamente también veo hoy una situación que es bastante compleja, hay una cuestión bastante crítica. Lamentablemente hoy la situación económica está complicando a todos los sectores. Mi deseo y el gran desafío es trabajar para tratar de incidir de alguna manera para que eso no ocurra o se sienta lo menos posible”.

Al referirse al conflicto que se generó semanas atrás con personal de las Fuerzas de Seguridad, Carlos Sadir afirmó que “hubo un error” y señaló que se trata de un tema con varias aristas.

En primer lugar, el mandatario habló sobre “la cuestión de pensar que es favorable buscar soluciones parciales para alguna parte de un sector”, en este caso la Policía de la Provincia. En ese sentido, remarcó: “Tengo muchos años de tratar las paritarias, de hablar con los sindicatos, y no es para nada recomendable buscar soluciones parciales para un sector”.

Luego, apuntó a la forma en la que se llevó adelante la medida y sostuvo que ese fue otro de los problemas. “Fue un error, porque además se hizo ilegalmente. No puede alguien, en este caso un ministro o un ministerio, por vía de una resolución tomar decisiones para modificar la escala salarial, para modificar el suelo”, explicó Sadir.

Posteriormente, aclaró que el procedimiento llevado a cabo por el exministro Juan Manuel Pulleiro “fue totalmente improcedente”.

Fue sin mi conocimiento, además creo que nadie del gabinete lo conocía, así que la verdad es que eso ha generado un foco de conflicto. Fue sin mi conocimiento, además creo que nadie del gabinete lo conocía, así que la verdad es que eso ha generado un foco de conflicto.

No comparten las formas de protestas

En este marco, el Gobernador de Jujuy también aseguró que entiende los reclamos del sector donde, como de cualquier otro sindicato. Pero sin embargo, ponderó que "entiende la protesta y forma de reclamar" pero que "no es la mejor manera salir a las calles".

"Me parece que el camino no es el mejor, menos dañar los bienes del Estado, que son de todos. Hemos vivido esto tantos años en esta provincia, que nadie quiere volver a eso, sí entiendo que el reclamo es justo. Si uno ve que pasaba antes, normalmente los ministros no iban a las reuniones de paritarias, iban secretarios, directores, hoy nos atienden los ministros y buscamos solución".

Política a las Brasas

"Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios"

Al ser consultado sobre la situación salarial en la provincia y el impacto de la inflación, Carlos Sadir aseguró que el objetivo del Gobierno es que los ingresos no queden rezagados frente al aumento de precios, aunque reconoció que el contexto económico sigue siendo complejo.

“En realidad lo que venimos buscando, por lo menos en el 2025, es que no se queden los salarios atrás de la inflación, como pasaban en otros años. Venimos haciendo todo el esfuerzo para acompañar los salarios”. En ese marco, explicó que la provincia viene realizando esfuerzos para sostener esa política, aun cuando la caída de recursos nacionales condiciona las cuentas públicas.

“El gran tema es que hacemos ese esfuerzo para acompañar los salarios, pero el gran problema es que hoy, a pesar de eso, la situación económica no es la mejor. Hace 8 meses que la coparticipación nacional viene bajando, en términos reales ha bajado muchísimo, pero aun así, hacemos esfuerzos para que vamos acompañando la inflación, por ahí a lo mejor puede haber un desfasaje de un mes a otro. Normalmente los índices de inflación salen a mitad de mes, y vos ya estás liquidando los sueldos del mes anterior”.

Sobre ese punto, remarcó que existe un desajuste temporal habitual entre la publicación de los índices y la liquidación de haberes, aunque insistió en que la intención es compensarlo a lo largo del año.

Reuniones y firma de convenios en Nueva York con sectores mineros

Al referirse a su viaje a Nueva York, Carlos Sadir destacó que la agenda estuvo fuertemente enfocada en petróleo, energía y minería, y señaló que ese contexto permitió mostrar el perfil productivo de Jujuy, especialmente en materia minera.

“Me ha ido bien, pero también en ese sentido al país y a las provincias que participaron creo que no ha ido bien. Por supuesto que era una semana donde si bien permitió mostrar toda Argentina, particularmente a los gobernadores que fuimos mostrar cada uno su provincia, pero estaba bastante enfocado en la cuestión que tiene que ver con el petróleo, la energía y la minería, estaba como bastante enfocada ahí”.

En ese marco, remarcó el crecimiento de la minería y el impacto que tiene en la economía y en la generación de empleo. Además, aseguró que durante el viaje lograron avanzar en convenios y acuerdos con empresas del sector, con perspectivas de más exploración y actividad. “En Nueva York, tuvimos relación y logramos firmar algunos convenios con mineras, relacionados con esos lugares van las mineras más importantes del mundo, van los SEO de esas mineras, y además también hemos podido concretar algunos acuerdos con algunas mineras nuevas y con otros que ya están. Están planteando incrementar el trabajo, las exploraciones, y eso significa más trabajo, más actividad”.

Por último, indicó que el espacio también sirvió para promocionar otros sectores de la provincia, aprovechando ese espacio para hablar del turismo, de la energía renovable, de los vinos que hoy están funcionando. Y de nuestras producciones tradicionales, el tabaco, la caña de azúcar.

Política a las Brasas - Carlos Sadir

Inversión en turismo

En otro tramo de la entrevista, Sadir se refirió a los ejes anunciados en su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura y detalló el destino de los fondos previstos para distintas áreas.

En materia turística, el mandatario sostuvo que la inversión debe apuntar tanto a la infraestructura como a la capacitación y a la preservación del patrimonio cultural e intangibles como el carnaval, la Manca Fiesta. También destacó que el crecimiento del turismo en Jujuy ya no se concentra solamente en la Quebrada de Humahuaca, sino que se viene ampliando hacia otras regiones.

“Creo que el turismo ha crecido mucho en Jujuy, además también ya no solo es el foco en La Quebrada de Humahuaca, para nosotros era nuestra puerta, pero hoy estamos haciendo un trabajo bastante interesante con otras ciudades como El Carmen, Monterrico, La Quiaca, la parte de la zona de las Yungas con Libertador, San Pedro”.

Obras en rutas

Sobre la infraestructura vial, Sadir explicó que su intención inicial era continuar con obras sobre la Ruta 66, aunque señaló que ese tramo ahora será incluido por Nación dentro de un esquema de licitación que se hará en mayo. Asimismo, indicó que en una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, planteó la necesidad de avanzar con arreglos en otras rutas nacionales que atraviesan la provincia.

“En mi reunión con Diego Santilli le pedí, y de hecho estamos ahora por firmar un contrato entre Vialidad Nacional y Vialidad de la Provincia, para poder ir solucionando un poco y arreglando un poco las rutas, sobre todo esos tramos de la ruta 34 que están muy feas, y de la 52 también”.

Programa Política a las Brasas (2)

"Me sorprendió el voto en contra de Zigarán en la Ley de Glaciares"

Consultado por las diferentes posturas que tuvieron Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán en el Congreso respecto de la Ley de Glaciares, el gobernador admitió su sorpresa por el voto de la diputada nacional.

“Habría que preguntarles a ellos, entendía que primero íbamos a dar cuórum para tratarla y después la idea era votar en sentido positivo como lo hizo Rizzotti, la verdad me sorprendió que María Inés haya votado en otro sentido, no sé cuál fue su pensamiento no tiene que ver con una interna en el radicalismo, creo que a quién preguntes ‘sobre la interna’ estamos de acuerdo en apoyar porque sobre todo es devolver la autonomía”.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo que Zigarán realizó en su etapa como ministra. “María Inés ha trabajado como ministra de ambiente y la verdad que hemos trabajado muy bien con tema de minería y ambiente”.

Decreto 5084 – Ley de emergencia

Sobre el Decreto 5084, Sadir sostuvo que este tipo de herramientas ya fueron utilizadas por distintas gestiones y remarcó que, en el contexto actual, permiten ordenar y reasignar recursos.

“Los decretos de contención en esta provincia siempre se dictaron, es una herramienta muy importante para un gobernador, hace que muchas veces sobre las autorizaciones de los gastos, a veces los ministerios o los organismos van haciendo sus gestiones, con la situación compleja de hoy es importante tener una herramienta que permite canalizar las autorizaciones de los gastos, si no hay un control un ministro puede firmar un gasto que estaba previsto en el presupuesto, pero la situación actual no lo permite”.

En esa misma línea, explicó que el decreto obliga a revisar nuevamente las previsiones presupuestarias de cada área.

Política a las Brasas programa 1

Eje 1: reducción de cargos a funcionarios

En cuanto a la estructura del Estado, el gobernador señaló que desde el inicio de su gestión viene aplicando recortes en cargos y que, cada vez que puede, evita cubrir vacantes.

“Cuando asumí hice una reducción importante de funcionarios, todo el tiempo uno busca cómo gastar menos y cuando puedo recorto, cuando se va un funcionario o renuncia trato de no cubrirlo y darle a otro funcionario ese espacio”.

Eje 2: suspensión de transferencia a municipios

Respecto de las transferencias a municipios, Sadir aclaró que la medida se enmarca en una reasignación de partidas y aseguró que los haberes de los trabajadores municipales están garantizados.

“Va en el marco de reasignación de partidas. Primero, garantizamos a los municipios pago de haberes, revisión de algunos municipios que necesitan más ayuda, pero es para analizar muchas obras en municipios y requieren fondos para otras cuestiones. No suspendemos, sino analizar cada caso”.

Ley de coparticipación

El mandatario también volvió a referirse a la ley de coparticipación y expresó su expectativa de que finalmente pueda avanzar en la Legislatura.

Quiero que salga la ley de coparticipación, por eso la mandé a la Legislatura. Quiero que salga la ley de coparticipación, por eso la mandé a la Legislatura.

No obstante, reconoció que se trata de una discusión compleja, ya que involucra el acuerdo de todos los municipios. “Creo que tiene una cuestión de la cual soy consciente y que sé que es difícil, porque es una ley convenio: los 60 municipios tienen que estar de acuerdo y no es tan fácil”.

“cada intendente y comisionado piensan de una manera y ponen sus ideas e improntas”. Aun así, se mostró optimista respecto de su aprobación: “Tengo esperanzas de que esta ley salga”.

Programa 1 - Política a las Brasas

Rumores de adelantamiento de las elecciones 2027

Ante la consulta sobre versiones vinculadas a un eventual adelantamiento de las elecciones nacionales para mayo de 2027 y sobre un posible armado político con gobernadores del interior y Jorge Brito, empresario y dirigente deportivo argentino, Sadir aseguró que no tiene información al respecto.

No escuché ese rumor. No, la verdad, no sé nada ni me enteré que existe ese grupo. No escuché ese rumor. No, la verdad, no sé nada ni me enteré que existe ese grupo.