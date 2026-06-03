Miles de despidos y 20 mil empresas paralizadas en Bolivia

La crisis por los bloqueos de rutas en Bolivia ya afecta a unas 20.000 pequeñas y medianas empresas , que se encuentran paralizadas tras casi un mes de conflicto social. La Confederación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de Bolivia, Conamype, advirtió que la situación generó miles de despidos y un fuerte deterioro de la actividad económica.

El reclamo empresario se suma a las advertencias de distintos sectores productivos, comerciales e industriales, que alertan por pérdidas millonarias, dificultades para acceder a materia prima y problemas para sostener empleos. La crisis ocurre en medio de bloqueos que complican el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en varias zonas del país.

Desde Conamype señalaron que muchas unidades productivas no pueden operar con normalidad por los cortes de ruta y la falta de insumos . La paralización afecta especialmente a pequeños talleres, comercios, emprendimientos familiares y empresas que dependen del traslado diario de mercadería.

El sector alertó que los bloqueos ya provocan una cadena de consecuencias: caída de ventas, incumplimiento de entregas, pérdida de clientes, cierre temporal de negocios y despidos . Según el informe difundido por medios bolivianos, la crisis golpea con más fuerza a las pequeñas y medianas empresas porque tienen menor espalda financiera para resistir semanas sin actividad.

Gabinete de Bolivia Reportan la imposibilidad de trasladar mercancías desde La Paz hacia los mercados del oriente, los valles y los puntos fronterizos con países vecinos como Argentina, Chile y Perú.

Industrias y trabajadores también afectados

La preocupación también alcanza al sector industrial. La Cámara Nacional de Industrias advirtió que más de 13.000 industrias y más de 150.000 trabajadores del sector están afectados por los bloqueos. Su presidente, Gonzalo Morales, pidió dos planes concretos: uno inmediato para atender la emergencia y otro estructural para enfrentar el impacto económico de fondo.

A su vez, pequeños comerciantes y transportistas ya venían denunciando que la falta de circulación y el desabastecimiento estaban asfixiando sus ingresos. Dirigentes gremiales señalaron que varios negocios cerraron por la caída de actividad, el encarecimiento de productos y la imposibilidad de trabajar con normalidad.

Industria Crisis en Bolivia: empresas alertan por despidos masivos

Una crisis que se siente en los mercados

La situación también golpea a los consumidores. En La Paz, los bloqueos generaron largas filas para comprar alimentos y combustible, además de subas fuertes en productos básicos. El diario El País informó que el precio del pollo se duplicó en algunos sectores y que las filas para conseguir gasolina llegaron a extenderse durante días.

El escenario económico se agrava mientras Bolivia lleva más de un mes atravesada por protestas, cortes y reclamos contra el Gobierno. La falta de una salida al conflicto aumenta la presión sobre empresas, trabajadores y familias que dependen del comercio diario para sostener sus ingresos.

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