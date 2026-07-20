Nuevo aumento para los senadores: pasarán a cobrar alrededor de $12 millones por mes. 

El Senado aplicará desde agosto el aumento salarial automático que elevará las dietas de los legisladores a casi $12 millones mensuales y la nueva actualización vuelve a abrir el debate sobre los ingresos de la política y los privilegios de los representantes del Congreso.

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Las dietas de los senadores nacionales volverán a generar repercusión a partir de agosto, cuando una nueva actualización salarial eleve sus ingresos hasta aproximarse a los 12 millones de pesos brutos mensuales .

La suba surge del acuerdo paritario establecido para los empleados del Congreso, un mecanismo que se traslada automáticamente a las remuneraciones de los legisladores y que vuelve a poner bajo la lupa los salarios de la dirigencia política.

El aumento tiene su origen en el acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades parlamentarias y los sindicatos legislativos, que definió una suba acumulativa del 6,7% para los trabajadores del Congreso.

La recomposición se implementará de manera escalonada, con un 2,4% retroactivo a junio, otro 2,2% correspondiente a julio y un último ajuste del 1,9% que impactará en agosto.

El esquema responde a una decisión adoptada en 2024, cuando las dietas de los senadores comenzaron a estar asociadas al sistema de módulos salariales que rige para los trabajadores del Congreso. Así, cada vez que se acuerda una mejora paritaria y se actualiza el valor de esos módulos, el incremento se traslada de forma automática a los ingresos de los legisladores.

A partir de la nueva actualización, las dietas de los senadores alcanzarán aproximadamente los 11,9 millones de pesos brutos mensuales. Ese monto corresponde al salario previo a las deducciones obligatorias, entre ellas los aportes jubilatorios, la obra social y el Impuesto a las Ganancias.

La remuneración de los integrantes de la Cámara alta se calcula mediante un esquema de módulos: 2.500 corresponden a la dieta, 1.000 a gastos de representación y 500 al concepto de desarraigo. Dado que el valor de esos módulos se ajusta con la paritaria legislativa, los cambios en su precio determinan una variación en el salario final.

Los legisladores podrían rechazar el incremento

La actualización salarial comprende al conjunto de los senadores, aunque no implica que todos efectivamente incorporen el aumento a sus ingresos. En anteriores oportunidades, representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales resolvieron desistir del incremento o destinar el excedente a donaciones, una alternativa que podría volver a plantearse con este ajuste.