A 32 años del ataque a la AMIA, reclaman avances judiciales y más controles contra el terrorismo

El titular de la AMIA , Osvaldo Armoza , lideró este viernes la ceremonia principal en conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la mutual judía . Realizó duras críticas al desempeño del sistema judicial, insistió en la necesidad de implementar el juicio en ausencia y reclamó al Gobierno mayores medidas de seguridad en la Triple Frontera ante los riesgos vinculados al terrorismo.

Los reclamos fueron expresados frente al presidente Javier Milei , quien participó del acto junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

En el homenaje llevado a cabo en la sede ubicada en Pasteur 633 , Osvaldo Armoza sostuvo que, “luego de 32 años, el terrorismo asesino no pudo vencernos” , aunque señaló que el ataque “nos dejó una profunda herida que la impunidad no permite cicatrizar” .

En el inicio de su discurso, Armoza hizo especial referencia a los familiares de las víctimas y a quienes lograron sobrevivir al ataque. “Ustedes nos han dado una lección de dignidad insuperable. No se dieron por vencidos. Nos han legado la herencia ética de no claudicar jamás en la búsqueda de lo que es justo” , expresó durante el homenaje.

El presidente Javier Milei y Karina Milei acompañaron el acto ubicados en los sectores delanteros del recinto, junto a integrantes del Gobierno nacional, representantes de la comunidad judía, familiares de las víctimas y sobrevivientes del atentado.

El presidente Javier Milei lideró la delegación oficial que participó del acto conmemorativo llevado a cabo en la sede de Pasteur 633. A las 9:53, una sirena marcó el instante en que se recordó la explosión ocurrida el 18 de julio de 1994, fecha del atentado contra la mutual.

Causa AMIA: "Como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada"

Uno de los momentos de mayor contundencia de su discurso estuvo vinculado al avance de la investigación judicial. “En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Reitero: en este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada”, sostuvo. Luego aseguró que la institución continúa con la voluntad de mantener “encendida” la búsqueda de respuestas ante “una injusticia que nos quema por dentro”.

En ese marco, el titular de la AMIA pidió al Congreso de la Nación avanzar con la aprobación de normas específicas destinadas a enfrentar el terrorismo. “Argentina debe modificar su estructura legal de acuerdo a lo que los tiempos actuales demandan”, afirmó durante su intervención.

Además, Armoza solicitó que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal defina “de manera urgente y definitiva” la cuestión vinculada a la aplicación del juicio en ausencia. “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, señaló, y reclamó a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma que analicen y resuelvan el expediente “con la mayor celeridad posible”.

Asimismo, Armoza criticó la actuación del juez federal Daniel Rafecas, quien está al frente de la investigación. “Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando”, expresó. A su vez, señaló que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años funcionando sin un juez titular y reclamó que se acelere la designación de magistrados para ocupar los cargos pendientes.

El titular de la AMIA también apuntó contra el accionar del Ministerio Público Fiscal. Aunque destacó el trabajo del fiscal Sebastián Basso para promover el avance del juicio en ausencia, consideró necesario ampliar las líneas de investigación para esclarecer otros puntos vinculados al atentado.

Durante su discurso, planteó una serie de interrogantes: “¿Quién proveyó el explosivo utilizado? ¿Dónde se terminó de armar el coche-bomba? ¿Quiénes dieron apoyo local a los terroristas?”. En ese sentido, afirmó que la intervención del fiscal Miranda “ha sido absolutamente nula” y reclamó al procurador general interino, Eduardo Casal, la designación de representantes “idóneos” para impulsar la causa.

En otro momento de su exposición, Osvaldo Armoza sostuvo que “la verdad histórica y jurídica ya ha sido establecida” y afirmó que la investigación judicial argentina concluyó que el atentado “se decidió, se planificó y se financió en el seno del régimen fundamentalista de Irán”. Además, señaló que “detrás del atentado estuvo Irán, y uno de sus brazos armados, la agrupación terrorista Hezbollah”, y pidió que Interpol continúe con la vigencia de las notificaciones rojas emitidas contra los imputados.

En relación con la seguridad nacional, Armoza reclamó al Gobierno argentino “un refuerzo inmediato y riguroso de los controles en la Triple Frontera, así como en los pasos fronterizos con Bolivia y Chile”, al considerar que se trata de zonas que requieren una mayor atención.

“La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir”, advirtió. Además, instó a Brasil a reconocer a Hezbollah como una organización terrorista y sostuvo que “la colaboración regional no es una opción geopolítica; es un deber de supervivencia para proteger la vida de nuestros ciudadanos”.

Por último, Armoza solicitó que se agilice el estudio de los archivos relacionados con la antigua SIDE. En ese sentido, afirmó que aún quedan “toneladas de papeles” sin analizar y reclamó a la Corte Suprema que revise y deje sin efecto la absolución de Carlos Telleldín, al sostener que existe “prueba contundente y acumulada” que lo relacionaría con la denominada conexión local del atentado.