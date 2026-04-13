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13 de abril de 2026 - 18:23
País.

Odenaron la captura internacional de un jerarca iraní por el atentado a la AMIA

Se dispuso una alerta roja de Interpol para Alí Asghar Hejazi, señalado por la fiscalía como parte de la cadena de mando detrás del atentado a la AMIA.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Alí Asghar Hejazi.

Alí Asghar Hejazi.

La causa AMIA volvió a registrar movimientos importantes en las últimas horas. El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un jerarca iraní señalado por su presunta participación en el atentado contra la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata del acusado más reciente incorporado a la investigación que actualmente impulsa el fiscal Sebastián Basso.

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La decisión judicial apunta a que Hejazi sea sometido a declaración indagatoria. Para eso, el magistrado pidió a Interpol la activación de una alerta roja y también remitió un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán.

Quién es el nuevo acusado en la causa

Según la reconstrucción realizada por la UFI-AMIA, Hejazi fue una figura clave dentro del régimen iraní y ocupó un rol central en el denominado Comité Vijeh, un organismo estatal donde se habría reunido información, analizado el objetivo y elaborado la propuesta para ejecutar el ataque contra la mutual judía.

En el expediente se lo menciona además como ex mano derecha del líder supremo iraní, lo que le otorgaba un peso significativo dentro de la estructura de poder investigada por la Justicia argentina.

También ampliaron imputaciones y frenaron procesamientos

La resolución de Rafecas no fue la única novedad en el caso. De acuerdo con el expediente, también se amplió parcialmente la imputación contra otros acusados iraníes y libaneses, entre ellos Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Las fotos de las víctimas de atentado a la AMIA en el acto por los 30 años del hecho.
Causa AMIA.

Causa AMIA.

La fiscalía sostuvo que Hezbollah fue una creación de Irán con el objetivo de cometer atentados terroristas en distintas partes del mundo, incluyendo los ataques contra la AMIA y la Embajada de Israel en la Argentina. Bajo esa interpretación, la integración de esa organización también puede constituir el delito de asociación ilícita, lo que podría agravar las eventuales condenas.

Al mismo tiempo, el juez rechazó por ahora el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses ya imputados. La razón principal es que todavía se espera una definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, herramienta que sería utilizada para intentar juzgar a los acusados.

Informes secretos y pedido a Adorni

Otro punto relevante fue la decisión de reconocer como públicos cuatro informes hasta ahora secretos elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA. La medida se adoptó luego de planteos de las querellas por las dificultades para acceder y divulgar documentación considerada clave en la causa.

Antes de que esos informes puedan difundirse, el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse sobre posibles efectos en la investigación y la Secretaría de Inteligencia del Estado tendrá que revisar si existen fragmentos que deban seguir bajo reserva.

Además, Rafecas le pidió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente un informe sobre las medidas adoptadas para implementar los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada.

La causa AMIA, una de las más sensibles y trascendentes de la historia judicial argentina, sumó así nuevas medidas en un expediente que sigue avanzando a más de tres décadas del atentado que dejó 85 muertos y al menos 151 heridos.

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