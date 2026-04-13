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13 de abril de 2026 - 08:21
Jujuy.

Advierten que el camino de los caños en Termas de Reyes está inhabilitado

La comunidad originaria Termas de Reyes pidió evitar la zona por las condiciones climáticas y el peligro en senderos y ríos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los Caños, Termas de Reyes.

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Indicaron que no solo el camino de los caños se encuentra restringido, sino también el paso por sectores de río, conocidos como “playa”. Estas áreas, habituales para el tránsito de visitantes, registran mayor peligrosidad bajo determinadas condiciones climáticas.

El comunicado remarca que la circulación en estos puntos implica riesgo de resbalones, caídas o descompensaciones físicas, especialmente en terrenos irregulares o con presencia de agua.

En ese marco, solicitaron a quienes planean recorrer la zona que eviten ingresar a estos sectores hasta que las condiciones mejoren.

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Pedido de prevención a turistas y visitantes

El mensaje difundido en redes sociales hace foco en la necesidad de priorizar el cuidado personal. La comunidad pidió a los visitantes que tomen conciencia sobre los riesgos y respeten las restricciones vigentes.

Además, remarcaron la importancia de no subestimar las características del terreno, ya que los cambios climáticos pueden modificar rápidamente las condiciones de circulación.

El pedido se enmarca en acciones preventivas para reducir situaciones de riesgo en uno de los puntos más concurridos de las afueras de la capital jujeña.

Muerte en Termas de Reyes

Una salida recreativa terminó en tragedia este sábado por la mañana en Termas de Reyes. Una mujer de 37 años, oriunda de la ciudad de El Carmen, murió tras sufrir una caída mientras realizaba una actividad de escalada en el sector conocido como “El Caño”.

El episodio se registró alrededor de las 9 en una zona de cañones con desniveles marcados. De acuerdo al parte oficial, una de las acompañantes alertó que la víctima perdió el equilibrio mientras escalaba, golpeó contra un paredón y quedó inconsciente.

Cuando efectivos policiales llegaron al lugar, constataron que la caída se produjo desde una altura aproximada de seis metros.

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