La madre de Matías Puca habló tras la condena: "Tengo paz"

Mamá de Matías Puca: “Yo no tengo sed de venganza, solamente tengo un dolor que voy a llegar siempre”

Natalia Fabiola Zerpa, madre de Matías Benjamín Puca, habló tras la condena a Ricardo Martín Cruz y expresó que, después de casi nueve años de espera, pudo cerrar un capítulo marcado por el dolor, la lucha y el pedido de justicia . La sentencia fue dictada luego de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad por la muerte del joven jujeño.

Con una mezcla de emoción, cansancio y alivio, Natalia sostuvo que lo que más desea es que su hijo pueda descansar en paz y que su familia encuentre la tranquilidad que buscó durante todos estos años.

En dialogo con Todojujuy, Natalia aclaró, "esto es una justicia Terrenal (...) el dolor va a seguir siempre. Siempre me va a faltar mi hijo"

“Llegó la fecha esperada. Lo que yo más quiero, lo que más deseo, es que mi hijo descanse en paz. Yo tener la paz que he esperado”, expresó. “Llegó la fecha esperada. Lo que yo más quiero, lo que más deseo, es que mi hijo descanse en paz. Yo tener la paz que he esperado”, expresó.

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“No tengo hambre ni sed de venganza”

Durante su contacto con la prensa, la madre de Matías remarcó que su reclamo nunca estuvo guiado por la venganza, sino por la necesidad de verdad, justicia y paz.

“Yo no tengo hambre ni sed de venganza. Simplemente llevo un dolor, y un dolor que voy a llevar siempre”, dijo. “Yo no tengo hambre ni sed de venganza. Simplemente llevo un dolor, y un dolor que voy a llevar siempre”, dijo.

En ese sentido, también habló desde su fe y sostuvo que no se siente en lugar de juzgar ni condenar. “No soy nadie para juzgar, menos para condenar. Y creo que todos más debemos temer a la justicia divina”, afirmó.

El pedido de disculpas de Ricardo Cruz

En otro momento de su dialogo con la prensa, Natalia, la mamá de Matías comentó que durante la audiencia, Ricardo Martín Cruz reconoció su responsabilidad y pidió disculpas. Según relató Natalia, el condenado manifestó que no había sido su intención causar la muerte del joven.

“Se declaró culpable, pidió disculpas, perdón, que no había sido su intención”, contó. “Se declaró culpable, pidió disculpas, perdón, que no había sido su intención”, contó.

Zerpa indicó que, ante ese pedido, respondió desde el mismo lugar que sostuvo durante todo el proceso:

“Creo que debemos temer más a la justicia divina, a la cual yo siempre he recurrido”. “Creo que debemos temer más a la justicia divina, a la cual yo siempre he recurrido”.

Consultada sobre qué explicación dio Cruz por lo ocurrido, la madre de Matías señaló que habló de cansancio y arrepentimiento. “Que le gustaría volver el tiempo atrás. No fue voluntad hacerlo, nunca pensó. Pero que se siente arrepentido todos los días, según lo que él dice”, relató.

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“Con la ayuda de Dios, todo se puede”

Natalia también fue consultada sobre la posibilidad de reconstruir la vida familiar después de una pérdida tan profunda. Su respuesta volvió a estar atravesada por la fe, pero también por la claridad de saber que nada vuelve a ser igual.

“Con la ayuda de Dios, todo se puede. No es lo mismo, no es igual, son daños irreversibles”, expresó. “Con la ayuda de Dios, todo se puede. No es lo mismo, no es igual, son daños irreversibles”, expresó.

La madre de Matías sostuvo que su fortaleza llegó desde la fe en los momentos más duros. “Cuando creía que mi vida se acabó, porque ese día era que se acabó la vida, toda nuestra familia estaba destruida, decía a Dios que me ayude a llevar y que él haga su milagro. Dios lo hizo”, manifestó.

Y agregó: “No es como la fortaleza que ven en mí, pero si Dios me puso esta prueba, él me la va a ayudar a llevar”.

"si Dios me puso esta prueba, él me la va a ayudar a llevar”. "si Dios me puso esta prueba, él me la va a ayudar a llevar”.

La paz y el futuro de su nieto

Uno de los momentos más sensibles de sus declaraciones fue cuando habló de su nieto, a quien definió como “el pimpollo, el retoño”. Para Natalia, la paz que hoy siente también está vinculada al deseo de que el niño pueda crecer sano y contenido.

“Tengo paz. Tengo paz y quiero que, más que nada, mi nieto, el pimpollo, el retoño, crezca sano”, dijo. “Tengo paz. Tengo paz y quiero que, más que nada, mi nieto, el pimpollo, el retoño, crezca sano”, dijo.

Sobre cómo será ese camino, reconoció que no será simple, pero insistió en la necesidad de cuidar su bienestar emocional. “Quiero que él esté sano emocionalmente. No va a ser fácil y digo que va a ser como si no hubiera pasado, pero siempre con la ayuda de Dios es posible”, expresó.

“Gracias a Jujuy”

Natalia Zerpa también dedicó palabras de agradecimiento a la prensa y a la comunidad jujeña que acompañó su reclamo desde el inicio. Recordó que cuando ocurrió el hecho no había certezas ni respuestas, y que el acompañamiento social fue clave para que la causa avanzara.

“Agradezco a la prensa, muy en especial a la prensa, que han hecho alta mi voz, que han hecho eco mi voz. Desde el primer momento han sido los que han estado presentes”, señaló.

Luego agregó: “Cuando sucedió no teníamos nada, no había nada. Y hubo un juicio, fue gracias al pueblo de Jujuy que me ayudó a levantar esta voz”.

En el cierre, volvió a agradecer a quienes la acompañaron durante estos años. “Gracias a Jujuy, gracias a los periodistas por elevar mi voz, porque como les digo, aquella vez mi voz era invisible, silenciosa y lo único que yo les pedía a ustedes era que me ayudaran y son los que me han ayudado”, expresó.

También mencionó a otras madres que atraviesan dolores similares:

“A todo el pueblo de Jujuy, a todas las mamás que llevan este mismo dolor, que hemos sido apoyo. Gracias”. “A todo el pueblo de Jujuy, a todas las mamás que llevan este mismo dolor, que hemos sido apoyo. Gracias”.