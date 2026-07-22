El fuego arrasó 650 hectáreas en Volcán: no hubo casas afectadas

Tras varias horas de intenso trabajo, el incendio forestal que afectó la zona de Chilcayoc , cerca de Volcán , dejó un saldo estimado de 650 hectáreas quemadas . Si bien las llamas ya no avanzan, las autoridades advirtieron que el operativo continuará durante este miércoles y también el jueves para evitar nuevos focos.

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El director de Incendios Forestales, Jorge Torrico , explicó que el incendio permanece contenido , aunque todavía no puede considerarse controlado. "Calculamos que se quemaron aproximadamente 650 hectáreas en Volcán", indicó

Actualmente trabajan en la zona cuatro cuadrillas junto a tres brigadas , concentradas en eliminar los puntos calientes que aún permanecen dentro del perímetro afectado. "Hay brasas, tocones y fuegos activos. Se está asegurando el perímetro", agregó Torrico.

Torrico aclaró que, aunque el avance del fuego fue detenido, todavía existe riesgo de reactivación. "El incendio está contenido, no controlado. Contenido significa que si despega una brasa puede saltar por el viento y provocar que se prenda en otro lugar".

Por ese motivo, las tareas se enfocan en recorrer el área afectada y extinguir cualquier foco que pueda volver a propagarse.

El fuego arrasó 650 hectáreas en Volcán.

Sin daños en viviendas ni animales muertos

El funcionario indicó que el incendio dejó importantes consecuencias ambientales, aunque no afectó viviendas. "Es un daño ambiental, hubo caída de postes, no hay daños de infraestructura y no se vieron animales muertos", subrayó Torrico.

Además, explicó que las fuertes ráfagas registradas durante el inicio del incendio favorecieron su rápida propagación: "Estamos asegurando el perímetro porque el viento lo propagó mucho".

El clima impidió el uso de medios aéreos

Torrico señaló que el cambio en las condiciones meteorológicas ayudó a contener las llamas, aunque también dificultó parte del operativo. "El cambio de clima nos ayudó mucho, pero seguiremos trabajando hoy todo el día y mañana".

En ese sentido, confirmó que no fue posible utilizar aviones o helicópteros. "El clima no nos permitió usar medios aéreos."

Sin embargo, existe un pronóstico favorable para las próximas horas. "Tenemos un pronóstico oficial que indica que se podría despejar por la tarde".

Buscan los puntos calientes en la montaña

Una vez controlado el avance del fuego, el trabajo se concentra ahora en localizar brasas que permanecen activas en sectores de difícil acceso. "Los bomberos ya no están trabajando en la zona. Tenemos que entrar a la montaña para buscar los puntos calientes".

El director explicó que muchas de esas tareas requieren personal especializado debido a la complejidad del terreno. "En algunos sitios es difícil entrar y tiene que pasar gente idónea".

El fuego arrasó 650 hectáreas en Volcán.

No hubo evacuados ni daños materiales

Por su parte, el jefe de la Seccional 12 de Volcán, Santos Cazón, informó que el incendio comenzó alrededor de las 16:30 del martes en la zona de Chilcayoc.

"Ahora la situación está controlada. No hay evacuados ni daños materiales en viviendas", dijo y precisó que "se hizo un recorrido por la zona del incendio forestal y no hay focos de relevancia".

Asimismo, indicó que algunas personas decidieron retirarse de manera preventiva mientras el fuego avanzaba. "Aparentemente durante la tarde hubo personas que se evacuaron por prevención, pero no hubo daños en viviendas".

Las autoridades mantendrán el monitoreo permanente del área hasta confirmar que el incendio quede completamente controlado y sin riesgo de reactivación.