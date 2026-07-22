Vecinos de Chilcayoc ayudaron a combatir el incendio de Volcán

Mientras brigadistas y bomberos continúan trabajando para controlar el incendio forestal en la zona de Volcán , los vecinos de Chilcayoc también se sumaron a las tareas para impedir que las llamas llegaran a las viviendas.

Jujuy. Drama en Volcán: el fuego llegó cerca de su casa y volvió por sus animales

Uno de ellos es Cristian Domínguez , quien conoce el lugar desde niño y no dudó en salir a colaborar cuando supo que el fuego avanzaba hacia el sector donde viven varias familias.

Domínguez explicó que Chilcayoc es una pequeña comunidad ubicada en una zona alejada de Volcán. "Es un lugar chiquito, con poca gente. Está alejado de Volcán".

Según relató, el paraje cuenta con dos accesos y una infraestructura reducida. "Tenemos dos accesos desde el pie del cerro, una escuela y varias casas" .

Además, señaló que no es la primera vez que enfrentan una situación de estas características. "Es como la tercera o cuarta vez que pasa".

En el sector donde avanzó el incendio viven alrededor de siete familias. "Son cerca de siete familias las que viven donde fueron los incendios".

Al enterarse de la emergencia, decidió acudir inmediatamente al lugar. "Me enteré y salí corriendo para ayudar porque conozco la zona por la casa de mis abuelos".

El trabajo junto a los bomberos

El vecino contó que los habitantes de la zona colaboraron con los equipos de emergencia para contener el avance de las llamas. "Trabajamos con los bomberos para evitar que el fuego llegue a las casas".

Gracias a ese trabajo conjunto, el incendio no provocó daños en las viviendas del paraje.

Cómo se habría originado el incendio

De acuerdo con la información que manejan los vecinos, el foco ígneo se habría iniciado tras un desperfecto ocasionado por las fuertes ráfagas de viento. "Nos enteramos de cómo se inició. Por el viento norte cayó un poste y provocó chispas".

Según indicó, ese hecho ocurrió en la parte más elevada del cerro. "Fue en el sector más alto. Eso habría iniciado el fuego".