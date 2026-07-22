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22 de julio de 2026 - 08:02
Jujuy.

La Virgen de Punta Corral cumple 191 años: la historia de la aparición

Cada 22 de julio, los fieles recuerdan la aparición de la Virgen de Punta Corral. La tradición se remonta a 1835 y dio origen a una de las mayores expresiones de fe.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Virgen de Punta Corral.

Virgen de Punta Corral.

Este 22 de julio se cumplen 191 años de la aparición de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, conocida cariñosamente por los jujeños como la "Mamita del Cerro". La fecha recuerda el origen de una devoción que, con el paso de las generaciones, se convirtió en una de las manifestaciones religiosas más importantes de Jujuy y de la Argentina.

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La historia se remonta al 22 de julio de 1835, cuando Don Pablo Méndez, un pastor nativo de la zona, cuidaba sus animales cerca del Abra de Estancia Vieja. Según la tradición, allí tuvo una visión sobrenatural que cambiaría para siempre la historia de Punta Corral.

La aparición de la Virgen

Entre los pastizales, Don Pablo Méndez vio a una mujer de cabellera resplandeciente que le habló y le pidió que regresara al día siguiente para buscarla.

Al volver a su casa relató lo sucedido, aunque nadie creyó en su historia. Sin embargo, decidió regresar al lugar indicado y encontró una piedra blanca cuya forma le recordó a las imágenes de la Virgen de Copacabana que conocía a través de estampitas llegadas desde el Altiplano.

Junto a su familia trasladó la piedra hasta Tumbaya, donde el párroco reconoció el parecido con la advocación mariana y decidió colocarla en la iglesia del pueblo.

La Virgen de Punta Corral.

La Virgen de Punta Corral.

El misterio que dio origen al santuario

Poco tiempo después ocurrió un hecho que reforzó la fe de los pobladores. La imagen desapareció de la iglesia y, ante las sospechas, Don Pablo Méndez fue detenido. Como negaba haberla retirado, las autoridades regresaron hasta el lugar donde había sido encontrada por primera vez.

Para sorpresa de todos, la piedra había vuelto a aparecer en el mismo sitio del cerro.

Los presentes interpretaron que la Virgen deseaba permanecer en las alturas de Punta Corral, por lo que decidieron construir allí una pequeña capilla. Más tarde, Méndez y su cuñado levantaron un oratorio donde comenzó a ser venerada la imagen.

Con el paso del tiempo, la noticia del supuesto milagro se difundió por toda la región y cada vez más campesinos llegaban hasta el cerro para rezar frente a la piedra.

Una de las peregrinaciones más grandes del país

Casi dos siglos después, la devoción por la Mamita del Cerro continúa creciendo y convoca a miles de fieles cada año.

Durante Semana Santa, peregrinos de distintos puntos de Jujuy, del país e incluso del exterior ascienden hasta el santuario de Punta Corral para participar de una de las peregrinaciones religiosas más multitudinarias de la Argentina.

Como parte de esa tradición, la imagen desciende cada año hacia Tumbaya y Tilcara, acompañada por cientos de bandas de sikuris y una multitud de devotos que renuevan su fe generación tras generación.

En este 191° aniversario de su aparición, la comunidad de Punta Corral celebrará el cumpleaños de la Virgen con misas, una procesión, el acompañamiento de bandas de sikuris y un almuerzo comunitario, renovando una tradición que permanece viva desde 1835.

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