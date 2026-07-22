Cómo está la Ruta 9 tras el incendio en Volcán: el estado actualizado del tránsito en toda la provincia

Luego del importante incendio forestal registrado en Volcán , las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y pidieron extremar los cuidados al circular por la Ruta Nacional 9. De acuerdo con el último informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy, el tramo comprendido entre León y Volcán permanece transitable con precaución debido a la presencia de neblina y llovizna , condiciones que reducen considerablemente la visibilidad.

EN VIVO. Incendio en Volcán: el fuego está "contenido", pero el viento podría complicar la situación

Desde el organismo solicitaron a los conductores circular a baja velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, respetar la señalización y utilizar únicamente las luces bajas.

TodoJujuy desde el lugar pudo constatar la baja visibilidad que hay en la zona y las complicaciones que se generan por la neblina.

Durante la madrugada, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático informó que el incendio forestal pasó de estar "fuera de control" a encontrarse contenido en todos sus flancos. Sin embargo, continúa con actividad ígnea dentro del perímetro afectado, por lo que el operativo sigue activo. Las autoridades advirtieron que el comportamiento del fuego dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas. Si aumentan las ráfagas de viento o cambia su dirección, las llamas podrían volver a propagarse fuera del área contenida.

En el lugar continúan trabajando brigadistas del Ministerio de Ambiente, Bomberos de la Policía, bomberos voluntarios, Gendarmería Nacional y personal de Seguridad Vial. Además, se prevé la incorporación de aviones hidrantes para reforzar las tareas de combate del fuego, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Incendio en Volcán. Inicio del fuego - IMAGEN DEL 21/07/2026

Cómo están las rutas en Jujuy este miércoles

De acuerdo con el último informe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, todas las rutas provinciales y nacionales permanecen habilitadas, aunque en varios sectores se recomienda circular con extrema precaución por niebla, obras viales, reparaciones y condiciones propias del terreno.

Cómo está la Ruta Nacional 9

Es el corredor que presenta la mayor atención este miércoles debido al incendio forestal en Volcán. El tramo comprendido entre León y Volcán se encuentra transitable con precaución por la presencia de neblina y llovizna, que reducen la visibilidad.

Las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas, aumentar la distancia de frenado y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

Cómo está la Ruta Nacional 34

La Ruta Nacional 34 concentra la mayor cantidad de modificaciones por el avance de la construcción de la futura autopista.

En distintos sectores de San Pedro de Jujuy rigen desvíos permanentes y temporarios, por lo que los vehículos deben circular por calzadas alternativas señalizadas:

Entre los kilómetros 1180,62 y 1182,60 hay un desvío permanente en ambos sentidos.

hay un desvío permanente en ambos sentidos. Entre los kilómetros 1190,6 y 1192,6 también funciona un desvío permanente por obras.

también funciona un desvío permanente por obras. En el kilómetro 1159 , a la altura del acceso norte a San Pedro, continúa un desvío temporario.

, a la altura del acceso norte a San Pedro, continúa un desvío temporario. Además, se modificó la circulación entre los distribuidores de la RN 34 y las rutas provinciales 56 y 1 , permaneciendo cerrado el acceso sur a San Pedro. El ingreso y egreso a la ciudad debe realizarse por los accesos habilitados, ubicados en el kilómetro 1194 y por avenida 9 de Julio.

, permaneciendo cerrado el acceso sur a San Pedro. El ingreso y egreso a la ciudad debe realizarse por los accesos habilitados, ubicados en el kilómetro 1194 y por avenida 9 de Julio. También quedó habilitada una rotonda de acceso seguro a la Terminal de Ómnibus de San Pedro, donde se solicita reducir la velocidad y respetar la señalización.

En todos estos sectores Vialidad Nacional recomienda transitar con máxima precaución debido a la presencia de maquinaria, desvíos y personal trabajando sobre la calzada.

Cómo está la Ruta Nacional 52

En la RN 52, a la altura del paraje Ronqui Angosto (kilómetro 50), continúa vigente un desvío permanente para todo tipo de vehículos mientras avanzan las tareas de reparación de la calzada. Desde Seguridad Vial aconsejan evitar, en lo posible, la circulación durante la noche y respetar toda la señalización preventiva instalada en el sector.

Ruta Nacional 66

En la colectora izquierda de la Ruta Nacional 66, a la altura de avenida Congreso, en Palpalá, se debe circular con extrema precaución debido a la construcción de una dársena para el transporte público.

Rutas provinciales

El informe también señala que distintas rutas provinciales permanecen transitables con precaución por distintas condiciones del camino. Entre ellas se encuentran las rutas provinciales 5, 6, 7, 11, 19, 22, 26, 35, 37, 40, 64, 65, 67, 73, 73B, 75, 79 y 83, donde existen sectores con acumulación de arena, desmoronamientos, badenes, superficie blanda, reparaciones o calzadas angostas.

Las autoridades reiteraron que, antes de emprender un viaje, es conveniente consultar el estado actualizado de las rutas y conducir con velocidad moderada, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la niebla puede reducir significativamente la visibilidad.