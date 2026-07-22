El viento norte provocó destrozos en el Abra de Punta Corral

Los fuertes vientos registrados en la zona del Abra de Punta Corral provocaron serios daños en distintas instalaciones utilizadas por las bandas de sikuris y por los peregrinos que llegan al lugar.
Entre las principales consecuencias se reportaron voladuras de chapas y techos, además de daños en habitaciones donde las agrupaciones guardan instrumentos y otros elementos.
Daños en el Abra de Punta Corral por el viento
Daños en espacios de las bandas de sikuris
Los sectores afectados pertenecen a distintas bandas de sikuris vinculadas a Tilcara. En algunos de estos espacios ya comenzaron las tareas de reparación tras los daños ocasionados por el viento.
Entre las agrupaciones que se encuentran trabajando en el lugar se mencionó a Chiquito Párraga, la Banda de Sikuris Usina, Archi Soruco y Alto Comedero, entre otras.
Ante la magnitud de los daños, se solicita la colaboración de la comunidad para poder avanzar con la reparación de las estructuras afectadas.
Daños en el Abra de Punta Corral por los fuertes vientos
También hubo daños en el Salón del Peregrino
El temporal también afectó al Salón del Peregrino, donde se produjo la voladura de chapas y se registraron daños que deberán ser reparados.
La situación obliga a realizar trabajos en distintos puntos del Abra de Punta Corral para recuperar los espacios utilizados durante las peregrinaciones y actividades religiosas.
Piden realizar un relevamiento de los sectores afectados
Además, se recomendó a las distintas bandas de sikuris acercarse al lugar para verificar el estado de sus habitaciones y realizar un relevamiento de los daños.
El objetivo es conocer con mayor precisión qué sectores fueron afectados y coordinar las tareas necesarias para su reparación.
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