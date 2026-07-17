Paso de Jama cerrado: nieve y fuertes vientos obligan a suspender el tránsito hacia Chile

Paso de Jama: Las autoridades solicitaron extrema precaución por la presencia de nieve en dos sectores de la Ruta 27 de Chile.

Las condiciones meteorológicas adversas complican la circulación en la zona de alta montaña de Jujuy, lo que obligó a que el Complejo Fronterizo Integrado, Paso de Jama permanezca no habilitado debido a la presencia de nieve congelada sobre la calzada y fuertes ráfagas de viento que afectan la seguridad del tránsito.

Según el reporte del complejo fronterizo, la Ruta presenta sectores con nieve congelada entre los kilómetros 54 y 87, lo que impide una circulación segura para los vehículos que intentan atravesar el corredor internacional hacia Chile.

Además, el escenario climático se da en un contexto de alerta por fuertes vientos en la provincia, con ráfagas que generan reducción de visibilidad y mayores riesgos en la zona cordillerana.

La combinación de nieve, hielo y viento complica la seguridad en la Puna El Paso de Jama atraviesa una zona de alta montaña donde las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el invierno. La presencia de nieve y el congelamiento de la calzada representan uno de los principales factores de riesgo para los conductores.

Las autoridades recomiendan verificar siempre el estado del paso antes de emprender el viaje y circular con extrema precaución debido a la posibilidad de cierres preventivos por condiciones meteorológicas. Qué pasa con el tránsito hacia Chile Por el momento: Paso de Jama: NO HABILITADO Motivo: Nieve congelada en calzada.

Fuertes ráfagas de viento.

Ruta no transitable en sectores afectados. La reapertura dependerá de la evolución del clima y de los trabajos necesarios para garantizar una circulación segura. Los datos Paso: Internacional Jama

Internacional Jama Estado: No habilitado.

No habilitado. Problema principal: nieve congelada sobre la ruta.

nieve congelada sobre la ruta. Sector afectado: kilómetros 54 al 87.

kilómetros 54 al 87. Condición meteorológica: fuertes vientos y alerta vigente.

fuertes vientos y alerta vigente. Zona: alta montaña de la Puna jujeña.

alta montaña de la Puna jujeña. Consultar el estado del paso antes de salir.

No intentar circular si la ruta permanece cerrada.

Llevar elementos de seguridad para zonas cordilleranas.

Respetar las indicaciones de los organismos de frontera y seguridad vial.

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