Cerraron el Paso de Jama para transporte de carga por alerta meteorológica

De acuerdo con el comunicado, el cierre se dispuso por el evento meteorológico presente en el sector, con ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora, lo que impide realizar el control seguro de los usuarios.

El cierre es solo para transporte de carga Según el reporte oficial, el Complejo Fronterizo Jama se encuentra no habilitado para el transporte de carga. La observación aclara que la medida fue tomada en coordinación con Argentina y que corresponde únicamente al cierre de la atención para camiones y transporte de carga.

Fuertes ráfagas en la zona fronteriza El motivo del cierre está vinculado a las condiciones meteorológicas adversas en alta montaña. Las ráfagas de viento superiores a 45 km/h dificultan las tareas de control y generan condiciones de riesgo para la operatoria habitual. Por esta razón, las autoridades resolvieron suspender la atención del transporte pesado hasta que las condiciones permitan retomar el servicio con seguridad.

Los datos más importantes El informe corresponde al jueves 16 de julio de 2026 .

. Fue emitido a las 11:30 .

. El Complejo Fronterizo Jama está no habilitado para transporte de carga .

está no habilitado para . La medida se debe a fuertes ráfagas de viento .

. Los vientos superan los 45 km/h .

. El cierre fue coordinado con Argentina .

. La suspensión alcanza solo a la atención del transporte de carga.

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