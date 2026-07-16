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16 de julio de 2026 - 13:01
Jujuy.

Cerraron el Paso de Jama para transporte de carga por alerta meteorológica

El cierre de Paso de Jama en este jueves 16 de julio alcanza solo a la atención del transporte de carga por condiciones meteorológicas adversas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De acuerdo con el comunicado, el cierre se dispuso por el evento meteorológico presente en el sector, con ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora, lo que impide realizar el control seguro de los usuarios.

El cierre es solo para transporte de carga

Según el reporte oficial, el Complejo Fronterizo Jama se encuentra no habilitado para el transporte de carga. La observación aclara que la medida fue tomada en coordinación con Argentina y que corresponde únicamente al cierre de la atención para camiones y transporte de carga.

Los datos más importantes

  • El informe corresponde al jueves 16 de julio de 2026.
  • Fue emitido a las 11:30.
  • El Complejo Fronterizo Jama está no habilitado para transporte de carga.
  • La medida se debe a fuertes ráfagas de viento.
  • Los vientos superan los 45 km/h.
  • El cierre fue coordinado con Argentina.
  • La suspensión alcanza solo a la atención del transporte de carga.

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