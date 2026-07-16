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16 de julio de 2026 - 10:58
Jujuy.

El SMN emitió alertas por fuertes vientos en Jujuy

Las advertencias del SMN incluyen alerta amarilla y naranja por fuertes vientos en quebraza y valles, mientras se registran nevadas en zona cordillerana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA&nbsp;

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA 

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La situación más marcada se espera entre viernes y sábado, cuando algunas zonas pasarán a estar bajo alerta naranja, tanto por nieve en el sector cordillerano como por viento Zonda en áreas montañosas.

Alerta por nieve en zona cordillerana

El primer eje del alerta está relacionado con la posibilidad de nevadas en el sector cordillerano.

Para este jueves 16 de julio, el aviso será de nivel amarillo en zona cordillerana.

La situación se intensificará durante los días siguientes:

  • Jueves 16: alerta amarilla por nieve en zona cordillerana.
  • Viernes 17: alerta naranja por nieve en la misma zona.
  • Sábado 18: alerta naranja por nieve en la misma zona.

El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En tanto, el nivel naranja marca fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

SMN Jujuy - El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

SMN Jujuy - El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Alerta por viento Zonda

Jueves

El segundo eje corresponde al viento Zonda, un fenómeno que puede provocar ráfagas intensas, reducción de visibilidad, aumento de temperatura, baja humedad y condiciones favorables para la propagación de incendios.

Para este jueves 16, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda para las siguientes zonas:

  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Viernes

Para el viernes 17 de julio, el alerta por viento Zonda se mantendrá en nivel amarillo para sectores de la Puna, pero además se sumará un alerta naranja para zonas montañosas.

Alerta amarilla para el viernes

  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

Alerta naranja para el viernes

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona montañosa de Humahuaca
  • Zona montañosa de Tilcara
  • Zona montañosa de Tumbaya

Sábado

El sábado 18 de julio se repetirá un esquema similar al del viernes, con alerta amarilla para la Puna y alerta naranja en zonas montañosas.

Alerta amarilla para el sábado

  • Puna de Cochinoca
  • Puna de Humahuaca
  • Puna de Rinconada
  • Puna de Santa Catalina
  • Puna de Tilcara
  • Puna de Tumbaya
  • Yavi

Alerta naranja para el sábado

  • Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano
  • Zona montañosa de Humahuaca
  • Zona montañosa de Tilcara
  • Zona montañosa de Tumbaya

Recomendaciones ante viento Zonda y nieve

Ante la posibilidad de viento Zonda, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, no realizar quemas y mantenerse informado por los canales oficiales.

También es importante circular con precaución, especialmente en rutas de montaña o zonas donde pueda reducirse la visibilidad por polvo en suspensión.

En zonas con alerta por nieve, se aconseja evitar traslados innecesarios, consultar el estado de rutas antes de viajar, llevar abrigo, agua, elementos de emergencia y respetar las indicaciones de las autoridades.

Los datos más importantes

  • El alerta rige para jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio.
  • Hay advertencias por nieve y viento Zonda.
  • Por nieve, la zona cordillerana tendrá:
    • Jueves 16: alerta amarilla.
    • Viernes 17: alerta naranja.
    • Sábado 18: alerta naranja.
  • Por viento Zonda, la Puna tendrá alerta amarilla durante jueves, viernes y sábado.
  • El viernes y sábado habrá alerta naranja en zonas montañosas de:
    • Doctor Manuel Belgrano
    • Humahuaca
    • Tilcara
    • Tumbaya
  • Recomiendan evitar quemas, asegurar objetos sueltos y circular con precaución.
  • En zonas con nieve, aconsejan consultar el estado de rutas antes de viajar.

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