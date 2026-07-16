El SMN emitió alertas por fuertes vientos en Jujuy

Alerta por viento en Jujuy - Imagen creada con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)emitió alertas por viento Zonda y nieve para distintas zonas de Jujuy y el NOA , con advertencias que regirán desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio. Los avisos alcanzan a sectores de la Puna, zonas montañosas y el área cordillerana, con niveles amarillo y naranja según el día y la intensidad prevista.

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La situación más marcada se espera entre viernes y sábado, cuando algunas zonas pasarán a estar bajo alerta naranja , tanto por nieve en el sector cordillerano como por viento Zonda en áreas montañosas.

El primer eje del alerta está relacionado con la posibilidad de nevadas en el sector cordillerano.

Para este jueves 16 de julio , el aviso será de nivel amarillo en zona cordillerana.

La situación se intensificará durante los días siguientes:

Jueves 16: alerta amarilla por nieve en zona cordillerana.

alerta amarilla por nieve en zona cordillerana. Viernes 17: alerta naranja por nieve en la misma zona.

alerta naranja por nieve en la misma zona. Sábado 18: alerta naranja por nieve en la misma zona.

El nivel amarillo implica la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En tanto, el nivel naranja marca fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

SMN Jujuy - El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Alerta por viento Zonda

Jueves

El segundo eje corresponde al viento Zonda, un fenómeno que puede provocar ráfagas intensas, reducción de visibilidad, aumento de temperatura, baja humedad y condiciones favorables para la propagación de incendios.

Para este jueves 16, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda para las siguientes zonas:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para distintas zonas de Jujuy desde este jueves 16 hasta el sábado 18 de julio.

Viernes

Para el viernes 17 de julio, el alerta por viento Zonda se mantendrá en nivel amarillo para sectores de la Puna, pero además se sumará un alerta naranja para zonas montañosas.

Alerta amarilla para el viernes

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Alerta naranja para el viernes

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

Sábado

El sábado 18 de julio se repetirá un esquema similar al del viernes, con alerta amarilla para la Puna y alerta naranja en zonas montañosas.

Alerta amarilla para el sábado

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

Alerta naranja para el sábado

Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano

Zona montañosa de Humahuaca

Zona montañosa de Tilcara

Zona montañosa de Tumbaya

Recomendaciones ante viento Zonda y nieve

Ante la posibilidad de viento Zonda, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas, no realizar quemas y mantenerse informado por los canales oficiales.

También es importante circular con precaución, especialmente en rutas de montaña o zonas donde pueda reducirse la visibilidad por polvo en suspensión.

En zonas con alerta por nieve, se aconseja evitar traslados innecesarios, consultar el estado de rutas antes de viajar, llevar abrigo, agua, elementos de emergencia y respetar las indicaciones de las autoridades.

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