Advierten por riesgo extremo de incendios en gran parte de Jujuy

Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo).

Las condiciones de tiempo previstas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen en alerta a Jujuy por el elevado riesgo de incendios forestales. El ingreso de fuertes vientos del sector norte hará que el índice de peligro aumente durante las próximas jornadas, con valores extremos en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con la información oficial, este jueves 16 de julio rige un riesgo alto de incendios, mientras que el viernes 17 la situación se agravará, con un índice extremo en la Puna y muy alto en los Valles, la Quebrada y las Yungas.

Para el sábado, las previsiones indican un riesgo extremo de incendios en toda la provincia, coincidiendo con una alerta naranja por vientos en gran parte del territorio jujeño.

El viento favorecerá la propagación del fuego Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este jueves rige una alerta amarilla por viento norte, mientras que el viernes y el sábado el nivel de advertencia ascenderá a alerta naranja en gran parte de Jujuy.

Estas condiciones incrementan considerablemente el riesgo de que cualquier foco ígneo se propague rápidamente. Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo). Recomendaciones para prevenir incendios Ante este escenario, las autoridades solicitaron extremar los cuidados y recordaron una serie de medidas preventivas: No hacer fuego debajo de los árboles.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos.

Retirar todos los residuos, especialmente latas y botellas de vidrio, ya que pueden favorecer el inicio de incendios. Incendios forestales en Jujuy (foto de archivo). Dónde comunicarse en caso de incendios en Jujuy Además, pidieron dar aviso inmediato ante cualquier foco de incendio a través de los siguientes canales: Línea gratuita 103

Teléfonos fijos: (0388) 422-3272 y (0388) 423-1368

(0388) 422-3272 y (0388) 423-1368 WhatsApp: 388-4459916 Las autoridades recordaron que, ante condiciones de viento intenso y vegetación seca, un pequeño foco puede convertirse rápidamente en un incendio forestal de grandes dimensiones.

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