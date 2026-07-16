jueves 16 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de julio de 2026 - 09:03
Servicios.

Interrupción programada de energía en Jujuy: horarios en Libertador, Perico y Abra Pampa

La interrupción programada afectará barrios y zonas puntuales durante distintas franjas horarias de este jueves en localidades de Jujuy.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Interrupción programada de energía en Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA)

Lee además
EJESA.
Jujuy.

Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora
EJESA anuncia tareas programadas.
Atención.

Anunciaron cortes de luz programados para este martes en tres localidades de Jujuy

La empresa informó que las interrupciones serán necesarias para ejecutar los trabajos de manera segura y mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico en las zonas afectadas.

Libertador: barrios alcanzados por la interrupción programada

En Libertador, la interrupción programada será de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente.

Las zonas afectadas serán:

  • B° Santa Rosa
  • B° Docente
  • B° 9 de Julio
  • B° Patricias Argentinas
  • B° Sagrado Corazón
  • B° Municipal
  • Zonas aledañas

En este sector se realizarán tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir fallas. También se renovarán componentes de la red y se reemplazarán aisladores para mejorar el aislamiento y la sujeción de los conductores eléctricos.

Perico: sectores donde se harán los trabajos

En Perico, la interrupción programada será de 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.

Las zonas comprendidas serán:

  • Coronel Arias
  • Loteo 21 de Septiembre
  • Loteo Monaldi
  • Loteo Cardozo
  • Loteo Yamín
  • Zonas aledañas

Según se informó, las tareas estarán vinculadas al despeje arbóreo, con retiro de ramas próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, mejorar la seguridad del sistema y fortalecer la red de distribución.

Abra Pampa: instalación de una nueva columna

En Abra Pampa, la interrupción programada será de 10:30 a 15:30 horas aproximadamente.

Los sectores afectados serán:

  • Polideportivo 12 de Octubre
  • Bomba 5
  • Zonas aledañas

En este caso, EJESA realizará la instalación de una columna, incorporando una nueva estructura de soporte para la red eléctrica. La obra permitirá mejorar la estabilidad, seguridad y confiabilidad de la infraestructura.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar previsiones durante las franjas horarias informadas, especialmente en hogares, comercios y actividades que dependan del suministro eléctrico.

También se aconseja cargar celulares con anticipación, desconectar equipos sensibles y organizar tareas que requieran energía antes o después de la interrupción programada.

Los datos más importantes

  • Las tareas serán este jueves 16 de julio.
  • Habrá interrupción programada en Libertador, Perico y Abra Pampa.
  • Libertador: de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente.
  • Perico: de 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.
  • Abra Pampa: de 10:30 a 15:30 horas aproximadamente.
  • En Libertador y Perico se realizarán tareas de despeje arbóreo.
  • En Libertador también se renovarán componentes y aisladores.
  • En Abra Pampa se instalará una nueva columna para la red eléctrica.
  • Los horarios son aproximados.
  • Recomiendan tomar previsiones durante la jornada.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

Anunciaron cortes de luz programados para este martes en tres localidades de Jujuy

San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

Masivos cortes de luz en el sur del conurbano: 33.000 hogares sin luz en Avellaneda en plena ola polar

Advierten por riesgo extremo de incendios en gran parte de Jujuy

Lo que se lee ahora
Alerta amarilla por vientos para Jujuy  video
SMN.

Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA  video
SMN.

Vientos fuertes en el NOA: anuncian alerta naranja para Jujuy y Salta

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico video
Policiales.

Revelaron la causa de muerte de la pareja hallada en el canal de riego de Perico

Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede
Deportes.

Final del Mundial 2026: cuándo juegan Argentina y España, horario y sede

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot
Mundo.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026: quién ganará, según el tarot

Alerta amarilla por vientos para Jujuy  video
SMN.

Qué lugares de Jujuy están bajo alerta naranja por vientos de hasta 80 km/h

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel