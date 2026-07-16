Interrupción programada de energía en Jujuy: horarios en Libertador, Perico y Abra Pampa

EJESA realizará este jueves 16 de julio una serie de mejoras programadas en distintas localidades de Jujuy, por lo que habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores de Libertador, Perico y Abra Pampa. Los trabajos se desarrollarán en diferentes horarios y forman parte de tareas de mantenimiento, despeje arbóreo y renovación de componentes de la red.

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Jujuy. Anunciaron cortes de luz programados para este jueves en Capital y Libertador: a qué hora

La empresa informó que las interrupciones serán necesarias para ejecutar los trabajos de manera segura y mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico en las zonas afectadas.

En Libertador , la interrupción programada será de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente .

B° Santa Rosa

B° Docente

B° 9 de Julio

B° Patricias Argentinas

B° Sagrado Corazón

B° Municipal

Zonas aledañas

En este sector se realizarán tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir fallas. También se renovarán componentes de la red y se reemplazarán aisladores para mejorar el aislamiento y la sujeción de los conductores eléctricos.

Perico: sectores donde se harán los trabajos

En Perico, la interrupción programada será de 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.

Las zonas comprendidas serán:

Coronel Arias

Loteo 21 de Septiembre

Loteo Monaldi

Loteo Cardozo

Loteo Yamín

Zonas aledañas

Según se informó, las tareas estarán vinculadas al despeje arbóreo, con retiro de ramas próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, mejorar la seguridad del sistema y fortalecer la red de distribución.

Abra Pampa: instalación de una nueva columna

En Abra Pampa, la interrupción programada será de 10:30 a 15:30 horas aproximadamente.

Los sectores afectados serán:

Polideportivo 12 de Octubre

Bomba 5

Zonas aledañas

En este caso, EJESA realizará la instalación de una columna, incorporando una nueva estructura de soporte para la red eléctrica. La obra permitirá mejorar la estabilidad, seguridad y confiabilidad de la infraestructura.

Recomendaciones para los usuarios

Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar previsiones durante las franjas horarias informadas, especialmente en hogares, comercios y actividades que dependan del suministro eléctrico.

También se aconseja cargar celulares con anticipación, desconectar equipos sensibles y organizar tareas que requieran energía antes o después de la interrupción programada.

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