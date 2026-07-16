Interrupción programada de energía en Jujuy: horarios en Libertador, Perico y Abra Pampa

EJESA realizará este jueves 16 de julio una serie de mejoras programadas en distintas localidades de Jujuy, por lo que habrá interrupción del servicio eléctrico en sectores de Libertador, Perico y Abra Pampa. Los trabajos se desarrollarán en diferentes horarios y forman parte de tareas de mantenimiento, despeje arbóreo y renovación de componentes de la red.
La empresa informó que las interrupciones serán necesarias para ejecutar los trabajos de manera segura y mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico en las zonas afectadas.
Libertador: barrios alcanzados por la interrupción programada
En Libertador, la interrupción programada será de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente.
Las zonas afectadas serán:
- B° Santa Rosa
- B° Docente
- B° 9 de Julio
- B° Patricias Argentinas
- B° Sagrado Corazón
- B° Municipal
- Zonas aledañas
En este sector se realizarán tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir fallas. También se renovarán componentes de la red y se reemplazarán aisladores para mejorar el aislamiento y la sujeción de los conductores eléctricos.
Perico: sectores donde se harán los trabajos
En Perico, la interrupción programada será de 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.
Las zonas comprendidas serán:
- Coronel Arias
- Loteo 21 de Septiembre
- Loteo Monaldi
- Loteo Cardozo
- Loteo Yamín
- Zonas aledañas
Según se informó, las tareas estarán vinculadas al despeje arbóreo, con retiro de ramas próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es prevenir fallas, mejorar la seguridad del sistema y fortalecer la red de distribución.
Abra Pampa: instalación de una nueva columna
En Abra Pampa, la interrupción programada será de 10:30 a 15:30 horas aproximadamente.
Los sectores afectados serán:
- Polideportivo 12 de Octubre
- Bomba 5
- Zonas aledañas
En este caso, EJESA realizará la instalación de una columna, incorporando una nueva estructura de soporte para la red eléctrica. La obra permitirá mejorar la estabilidad, seguridad y confiabilidad de la infraestructura.
Recomendaciones para los usuarios
Desde la empresa recomiendan a los usuarios tomar previsiones durante las franjas horarias informadas, especialmente en hogares, comercios y actividades que dependan del suministro eléctrico.
También se aconseja cargar celulares con anticipación, desconectar equipos sensibles y organizar tareas que requieran energía antes o después de la interrupción programada.
Los datos más importantes
- Las tareas serán este jueves 16 de julio.
- Habrá interrupción programada en Libertador, Perico y Abra Pampa.
- Libertador: de 08:00 a 13:00 horas aproximadamente.
- Perico: de 09:00 a 14:00 horas aproximadamente.
- Abra Pampa: de 10:30 a 15:30 horas aproximadamente.
- En Libertador y Perico se realizarán tareas de despeje arbóreo.
- En Libertador también se renovarán componentes y aisladores.
- En Abra Pampa se instalará una nueva columna para la red eléctrica.
- Los horarios son aproximados.
- Recomiendan tomar previsiones durante la jornada.
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