San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

SUSEPU.

La Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) intimó a EJESA a brindar explicaciones detalladas por la interrupción del servicio eléctrico que afectó este lunes 22 a seis barrios de San Salvador de Jujuy y sectores cercanos. El inconveniente se registró aproximadamente a las 14.30.

SUSEPU pidió un informe detallado a EJESA El organismo regulador solicitó a la empresa distribuidora que informe de manera pormenorizada cuáles fueron las causas operativas que provocaron la interrupción del suministro eléctrico.

Además, requirió precisiones inmediatas sobre la implementación del plan de contingencia dispuesto frente a la emergencia y los tiempos de respuesta registrados durante el inconveniente.

El pedido busca determinar cómo actuó la empresa desde el momento en que se produjo la falla y cuáles fueron las medidas aplicadas para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

Los barrios afectados por la interrupción Según informó SUSEPU, la interrupción alcanzó a usuarios residentes en: Loteo Altos del Zapla.

Ampuap.

Loteo Modena.

Higuerillas.

Alto La Viña.

Bajo La Viña. El inconveniente también se extendió a sectores aledaños comprendidos dentro de la misma zona de cobertura eléctrica. Podrían aplicar sanciones económicas SUSEPU advirtió que, si EJESA no presenta argumentos técnicos o razones de fuerza mayor plenamente satisfactorias, se iniciarán las actuaciones sumariales correspondientes. Ese procedimiento podría derivar en la aplicación de sanciones pecuniarias contempladas en el marco legal y contractual vigente.

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