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7 de agosto de 2026 - 09:12
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Interrupción programada de luz en San Pedrito para el sábado 8 de agosto

La interrupción programada será este sábado 8 de agosto, de 8 a 13, en barrio San Pedrito y zonas aledañas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes programados para este lunes (imagen ilustrativa)

Cortes programados para este lunes (imagen ilustrativa)

Una interrupción programada del servicio eléctrico se realizará este sábado 8 de agosto en un sector de San Salvador de Jujuy, debido a trabajos de mejora en la infraestructura de distribución de energía. La medida afectará principalmente a vecinos del barrio San Pedrito y zonas aledañas.

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Según informó EJESA, el corte programado será de 8 a 13 horas aproximadamente y alcanzará al sector comprendido entre calles Mariscal Sucre, Benotti Bárcena, avenida Corrientes, Gobernador Tello y áreas cercanas.

Qué trabajos se realizarán

La empresa indicó que durante la jornada se llevará adelante la habilitación de una subestación eléctrica, incorporando nueva infraestructura al sistema.

El objetivo de estas tareas es optimizar la distribución de energía, aumentar la capacidad operativa de la red y responder de manera más eficiente a la demanda eléctrica de la zona.

Por tratarse de trabajos que requieren intervención directa sobre la red, será necesaria la interrupción del servicio durante el horario informado.

Recomendaciones para los vecinos

Desde la empresa solicitaron a los usuarios afectados tomar las precauciones necesarias durante el tiempo que dure la interrupción programada.

Se recomienda desconectar artefactos eléctricos sensibles, prever el uso de dispositivos que dependan de energía y organizar actividades teniendo en cuenta que el servicio podría verse interrumpido hasta el mediodía.

Lo que tenés que saber:

  • La interrupción será este sábado 8 de agosto.
  • Afectará a barrio San Pedrito y zonas aledañas.
  • El horario será de 8 a 13 horas aproximadamente.
  • El sector comprende calles Mariscal Sucre, Benotti Bárcena, avenida Corrientes y Gobernador Tello.
  • EJESA realizará la habilitación de una subestación eléctrica.
  • Los trabajos buscan mejorar la distribución y capacidad de la red eléctrica.

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