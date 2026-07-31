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31 de julio de 2026 - 08:57
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Interrupción programada de energía en las Yungas: zonas y horarios

EJESA realizará tareas de media tensión, conexión de seccionadores y despeje arbóreo por lo que habrá interrupción programada del servicio hasta las 13.30hs

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El servicio se verá afectado en Yuto, Caimancito, El Talar, Vinalito, El Bananal, Jaramillo y Zora.

El servicio se verá afectado en Yuto, Caimancito, El Talar, Vinalito, El Bananal, Jaramillo y Zora.

EJESA informó una interrupción programada de energía para este viernes 31 de julio en sectores del Alimentador Yungas, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en el sistema eléctrico.

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La interrupción del servicio está prevista entre las 8 y las 13.30 horas, aproximadamente, y alcanzará a distintas localidades del ramal jujeño.

Qué zonas estarán afectadas en Yuto

La interrupción programada comprenderá a las siguientes zonas: Yuto, Caimancito, El Talar, Vinalito, El Bananal, Jaramillo, Zora y zonas aledañas.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios tomar las previsiones necesarias durante el horario informado, especialmente en hogares, comercios e instituciones que puedan depender del servicio eléctrico para sus actividades habituales.

Qué trabajos se realizarán

La interrupción se debe a tareas técnicas vinculadas a la conexión de seccionadores en una estación reguladora. También se realizarán reajustes de componentes en media tensión, con el objetivo de optimizar las maniobras y mejorar el funcionamiento de la red.

Además, está previsto el desarrollo de tareas de despeje arbóreo, que consisten en retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas para prevenir fallas y reforzar la seguridad del sistema.

Interrupción programada: recomendaciones para los usuarios

Ante este tipo de interrupciones programadas, se recomienda desconectar artefactos eléctricos sensibles, prever la carga de celulares y dispositivos, y organizar con anticipación las actividades que requieran energía durante la mañana.

La normalización del servicio está prevista para después de las 13.30, siempre que las condiciones de trabajo permitan completar las tareas en el horario estimado.

Lo que tenés que saber

  • La interrupción será el viernes 31 de julio.
  • El horario previsto es de 8 a 13.30 horas.
  • Corresponde al Alimentador Yungas.
  • Afectará a Yuto, Caimancito, El Talar, Vinalito, El Bananal, Jaramillo y Zora.
  • También alcanzará a zonas aledañas.
  • Se realizarán trabajos en una estación reguladora.
  • Habrá reajustes en componentes de media tensión.
  • También se harán tareas de despeje arbóreo.
  • El objetivo es prevenir fallas y reforzar la seguridad del sistema eléctrico.

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