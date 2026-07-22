"Vamos a reforzar el plan de contingencia": la respuesta de EJESA tras los cortes de luz

Luego del intenso temporal de viento norte que afectó a Jujuy entre la noche del jueves pasado y el domingo, y que provocó numerosos cortes de energía en distintos puntos de la provincia, el gerente general de EJESA, Ernesto Vaccaro , aseguró que el servicio eléctrico ya se encuentra normalizado y realizó un balance del operativo desplegado durante la emergencia. En diálogo con TodoJujuy , reconoció que se trató de una situación inédita por la duración del fenómeno y adelantó que la empresa reforzará su plan de contingencia para afrontar eventos similares.

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"En el día de la fecha se encuentra todo normalizado nuestro sistema de distribución" , afirmó Vaccaro al comenzar la entrevista. Sin embargo, aclaró que la empresa enfrentó "un caso totalmente extraordinario, atípico" que superó las condiciones habituales previstas para esta época del año.

El gerente explicó que, si bien Jujuy está acostumbrada a los vientos del norte, esta vez el fenómeno tuvo características diferentes. "Generalmente estos vientos tienen un principio y un fin, duran algunas horas y después nos dedicamos a restituir el servicio por los daños ocasionados. En este caso el viento persistió aproximadamente 48 horas", sostuvo.

Según detalló, esa continuidad generó una dificultad adicional para las cuadrillas. "Durante dos días el viento no cedía y muchas reparaciones que realizábamos volvían a verse afectadas por nuevos incidentes" , indicó.

"Atendimos 2.500 incidentes"

Vaccaro precisó que durante la emergencia la empresa intervino sobre una gran cantidad de situaciones provocadas por el temporal. "En esta contingencia hemos atendido 2.500 incidentes. No fueron fallas eléctricas propiamente dichas, sino hechos que produjeron daños en nuestras instalaciones", explicó.

En ese sentido, remarcó que la mayoría de los inconvenientes estuvieron vinculados a factores externos. "La mayor parte de los daños fueron provocados por caída de árboles, voladura de chapas y distintos elementos de la vía pública que impactaron sobre nuestra infraestructura", señaló.

La respuesta a los reclamos de los usuarios

Consultado por las críticas de vecinos que manifestaron falta de respuestas y cuestionaron el mantenimiento de la red, Vaccaro aseguró comprender el malestar de quienes permanecieron varias horas e incluso más de un día sin suministro. "Entiendo el malestar, la bronca, por la importancia que tiene el servicio eléctrico. A través de la energía las familias conservan sus alimentos, desarrollan sus actividades y la incertidumbre sobre cuándo vuelve el servicio genera mucha preocupación", expresó.

El gerente afirmó que la empresa dispuso todos los recursos disponibles para atender la emergencia. "Pusimos a todo nuestro personal al 100%. Trabajamos las 24 horas de manera ininterrumpida, con más de 160 operarios propios y alrededor de 100 trabajadores de empresas contratistas", detalló.

Además, explicó que fue necesario solicitar apoyo fuera de la provincia. "Tuvimos que acudir a todas las empresas locales y también pedir colaboración a otras provincias. Recibimos refuerzos de Tucumán, tanto de equipamiento como de personal", agregó.

"Vamos a reforzar el plan de contingencia"

Respecto de la posibilidad de que vuelva a repetirse un evento similar, Vaccaro confirmó que EJESA revisará los protocolos vigentes. "Tenemos un plan de contingencia que contempla situaciones climáticas como vientos del norte y tormentas normales registradas en los últimos 20 años. Ese plan se presenta todos los años al Ente Regulador y al poder concedente", explicó.

No obstante, consideró que la magnitud del último temporal obliga a introducir cambios. "Después de esta contingencia vamos a reforzar el plan de contingencia y realizar un análisis porque este hecho no lo hemos vivido en los últimos 30 años", concluyó.