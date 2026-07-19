Tras los cortes de luz, el Gobierno de Jujuy le exigió a EJESA acelerar la restitución del servicio

El Gobierno de Jujuy informó que intensificó el seguimiento sobre las tareas que lleva adelante EJESA para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas por el fuerte temporal de viento que se registró en la provincia durante los últimos días.

Desde la Secretaría de Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu) indicaron que mantienen un control permanente del operativo desplegado por la empresa distribuidora, con el objetivo de acelerar la restitución del suministro para los usuarios que continúan sin luz.

El secretario de Energía, Mario Pizarro, explicó que personal del organismo permanece en la base operativa de EJESA supervisando el trabajo de las cuadrillas, la salida de los equipos y el avance de las tareas de reparación en los distintos puntos afectados. En ese sentido, aseguró que la Provincia mantiene contacto permanente con las autoridades de la empresa para exigir que se destinen todos los recursos humanos y técnicos necesarios para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

"Las condiciones meteorológicas generaron múltiples inconvenientes sobre la red eléctrica, pero desde el primer momento estamos siguiendo la evolución de la situación en el lugar y verificando el desarrollo de cada operativo. Hemos exigido a la empresa que despliegue la totalidad de sus recursos para restablecer el servicio con la mayor celeridad posible" , expresó Pizarro.

El funcionario agregó que la Secretaría de Energía continúa relevando información técnica sobre las interrupciones registradas y que, una vez superada la contingencia, analizará las acciones que correspondan a partir de los informes que presente la distribuidora.

Declaración del Secretario de Energía de la provincia de Jujuy, escribano Mario Pizarro

La Susepu reforzó la fiscalización sobre la empresa

En paralelo, la Susepu informó que intensificó las tareas de fiscalización para verificar la prestación del servicio eléctrico durante la emergencia. Según explicó su presidente, Javier Gronda, personal del organismo también se encuentra en la base operativa de EJESA realizando un seguimiento directo del operativo, controlando el despliegue de las cuadrillas, la disponibilidad de los equipos y el avance de los trabajos en las distintas localidades afectadas.

"Estamos requiriendo a la empresa que destine todos los recursos necesarios para acelerar la normalización del servicio y brindar respuestas concretas a los usuarios afectados. Nuestro deber es fiscalizar que la concesionaria cumpla con las obligaciones que le corresponden frente a una contingencia de estas características", sostuvo Gronda.

El titular de la Susepu señaló además que el organismo mantiene un relevamiento permanente de las incidencias registradas y de las respuestas brindadas por la empresa. Asimismo, indicó que, una vez finalizada la emergencia, se evaluarán las acciones que correspondan dentro del marco de las competencias del organismo, luego de analizar toda la información vinculada a la prestación del servicio.