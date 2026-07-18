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18 de julio de 2026 - 16:28
Jujuy.

EJESA: "aún quedan cerca de 5.000 usuarios sin servicio"

Las intensas ráfagas que afectan a Jujuy desde la madrugada del viernes continúan generando serios inconvenientes en distintos puntos de la provincia y produciendo cortes de energía eléctrica que afectan, en consecuencia, al resto de los servicios de telecomunicaciones.

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Por  Verónica Pereyra
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Desde la empresa prestadora de energía explicaron que el temporal llegó a dejar sin servicio a unos 70.000 usuarios. Esa cifra se redujo a aproximadamente 5.000, aunque la situación continúa siendo dinámica porque el viento sigue provocando la caída de árboles, postes y estructuras sobre las líneas eléctricas.

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En la conferencia de prensa que tuvo lugar esta tarde calificaron al fenómeno como "la peor contingencia climática de los últimos 30 años" por su duración y por los daños que sigue ocasionando sobre la infraestructura eléctrica.

Cuáles son los barrios más afectados

Según el último parte, la mayor cantidad de usuarios que aún permanecen sin energía se concentra en:

  • Alto Comedero
  • Ciudad de Nieva
  • Los Perales
  • Los Huaicos
  • San Pedrito

La empresa indicó que todo el personal operativo, administrativo y gerencial fue convocado para atender la emergencia y que el objetivo es restablecer la mayor cantidad posible de suministros durante la jornada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Durante la conferencia, EJESA explicó que el operativo prioriza las situaciones de riesgo, los hospitales y los usuarios electrodependientes. También pidió a la población informar este tipo de casos para brindar una respuesta inmediata.

Las autoridades remarcaron que los trabajos continuarán las 24 horas mientras persista el alerta por fuertes vientos y advirtieron que pueden registrarse nuevos cortes debido a que el fenómeno meteorológico todavía no finalizó. "No bajamos los brazos y vamos a seguir trabajando hasta que todos los usuarios recuperen el servicio", aseguraron.

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