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18 de julio de 2026 - 15:56
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El viento continuará en Jujuy y podrían registrarse nuevos cortes de energía eléctrica

El SMN mantiene las alertas por fuertes ráfagas para este sábado. Mientras persistan estas condiciones, podrían repetirse cortes de energía y, como consecuencia de esto, verse interrumpidos otros servicios como telefonía, televisión e internet que dependen del servicio eléctrico.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)

Las fuertes ráfagas de viento que comenzaron durante la tarde del jueves y se intensificaron en las últimas horas afectando a distintos puntos de Jujuy. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones adversas se mantendrán durante este sábado, con alertas vigentes para diferentes sectores de la provincia, por lo que no se descartan nuevos inconvenientes en el suministro eléctrico y otros servicios que dependen de este.

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En las últimas horas, el viento provocó caída de árboles, carteles y ramas, además de daños en la infraestructura eléctrica que ocasionaron cortes del servicio en distintas localidades.

Si bien continúan trabajando para normalizar la situación, la persistencia de las ráfagas podría generar nuevas interrupciones mientras dure el fenómeno meteorológico.

Un corte de luz puede afectar otros servicios

Cuando se interrumpe el suministro eléctrico, el impacto no se limita únicamente a la energía. Muchos sistemas de telecomunicaciones dependen de la alimentación eléctrica para funcionar, por lo que también pueden registrarse inconvenientes en servicios como internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable e incluso algunos sistemas de transmisión de datos.

Si bien parte de esta infraestructura cuenta con baterías o equipos de respaldo, su autonomía es limitada y depende de la duración del corte y de las condiciones en cada zona. Por ese motivo, es posible que algunos usuarios experimenten dificultades para comunicarse o navegar por internet mientras continúen las interrupciones del servicio eléctrico.

Qué se espera para las próximas horas

Según el SMN, durante la tarde y la noche de este sábado continuarán las condiciones favorables para la ocurrencia de viento Zonda en distintos sectores de Jujuy. En las áreas bajo alerta naranja se prevén vientos de entre 45 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 100 km/h, mientras que en otras zonas rige alerta amarilla por vientos intensos. Las advertencias se extienden hasta la noche de este sábado y, en algunos sectores, hasta la madrugada del domingo.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían seguir generando complicaciones en distintos servicios durante las próximas horas.

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