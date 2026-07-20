Carlos Stanic: "2.300 usuarios siguen sin luz en Jujuy tras el viento norte"

Viento norte en Jujuy.

Las tareas para restablecer el servicio eléctrico continúan en distintos puntos de Jujuy luego del intenso temporal de viento que afectó a la provincia durante el fin de semana. Según el último reporte de EJESA, emitido a las 7 de la mañana, "2.300 abonados permanecían sin suministro eléctrico", informó el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic.

"La empresa aclaró que esa cifra corresponde al último relevamiento disponible y que el número podría modificarse con el avance de las reparaciones, ya que algunos usuarios habrían recuperado el servicio durante la mañana", agregó.

Los trabajos ahora son caso por caso Desde la empresa explicaron que "la red de media tensión ya fue normalizada durante la jornada del domingo, por lo que las cuadrillas dejaron de trabajar sobre grandes sectores afectados y ahora concentran las tareas en reclamos particulares".

"Se está haciendo la atención uno a uno conforme a los reclamos de los usuarios. Desde ayer a la mañana la media tensión quedó normalizada", indicaron desde la empresa.

En ese sentido, aclararon que "ya no hay barrios completos sin energía, sino que las interrupciones corresponden a cuadras o domicilios específicos que continúan presentando inconvenientes". Dónde se concentran los reclamos Según informó EJESA, la mayor cantidad de reclamos se registra actualmente en los siguientes sectores: Alto Comedero

San Pedrito

Cuyaya

Huaico

Sargento Cabral

Mariano Moreno

Ciudad de Nieva

23 de Agosto Qué hacer si todavía no volvió la luz Los usuarios que continúen sin energía eléctrica deben realizar el reclamo a través del 0800 888 0077, ya que las cuadrillas trabajan sobre cada caso reportado para completar la normalización del servicio.

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