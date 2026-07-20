lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 10:06
Jujuy.

Carlos Stanic: "2.300 usuarios siguen sin luz en Jujuy tras el viento norte"

EJESA informó que los trabajos ahora se concentran en reclamos puntuales, luego de normalizar el servicio en las redes de media tensión afectadas por el fuerte viento en Jujuy.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

Las tareas para restablecer el servicio eléctrico continúan en distintos puntos de Jujuy luego del intenso temporal de viento que afectó a la provincia durante el fin de semana. Según el último reporte de EJESA, emitido a las 7 de la mañana, "2.300 abonados permanecían sin suministro eléctrico", informó el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic.

Lee además
Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento
El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)
Servicio.

El viento continuará en Jujuy y podrían registrarse nuevos cortes de energía eléctrica

"La empresa aclaró que esa cifra corresponde al último relevamiento disponible y que el número podría modificarse con el avance de las reparaciones, ya que algunos usuarios habrían recuperado el servicio durante la mañana", agregó.

Los trabajos ahora son caso por caso

Desde la empresa explicaron que "la red de media tensión ya fue normalizada durante la jornada del domingo, por lo que las cuadrillas dejaron de trabajar sobre grandes sectores afectados y ahora concentran las tareas en reclamos particulares".

"Se está haciendo la atención uno a uno conforme a los reclamos de los usuarios. Desde ayer a la mañana la media tensión quedó normalizada", indicaron desde la empresa.

En ese sentido, aclararon que "ya no hay barrios completos sin energía, sino que las interrupciones corresponden a cuadras o domicilios específicos que continúan presentando inconvenientes".

Dónde se concentran los reclamos

Según informó EJESA, la mayor cantidad de reclamos se registra actualmente en los siguientes sectores:

  • Alto Comedero
  • San Pedrito
  • Cuyaya
  • Huaico
  • Sargento Cabral
  • Mariano Moreno
  • Ciudad de Nieva
  • 23 de Agosto

Qué hacer si todavía no volvió la luz

Los usuarios que continúen sin energía eléctrica deben realizar el reclamo a través del 0800 888 0077, ya que las cuadrillas trabajan sobre cada caso reportado para completar la normalización del servicio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

El viento continuará en Jujuy y podrían registrarse nuevos cortes de energía eléctrica

El viento dejó sin luz a varias zonas de Jujuy: dónde continúan los cortes

¿Habrá viento durante la final del Mundial? El pronóstico para Jujuy este domingo

El mapa del viento en Jujuy: las zonas que seguirán bajo alerta este sábado, domingo y lunes

Lo que se lee ahora
iba en contramano por calle alvear, choco a dos autos e intento escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Selección Argentina (Foto Conmebol).
Deportes.

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel