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30 de julio de 2026 - 14:53
Policiales.

Detuvieron a la presunta asesina del joven apuñalado en avenida Párroco Marshke

La mujer fue imputada y la prisión preventiva fue dictada por 30 días. Además, se dio a conocer el resultado de la autopsia preliminar de Lautaro Flores.

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Por  Gabriela Bernasconi
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La resolución fue tomada por el juez Marco Espinassi en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, a cargo del fiscal Emilio Gurrieri.

La acusada pidió seguir en libertad

La medida se definió durante una audiencia de mantenimiento de libertad, luego de que la mujer se presentara de manera espontánea y solicitara permanecer libre mientras avanza la causa.

Sin embargo, el magistrado rechazó el planteo realizado por la defensa e hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía. Además, tuvo en cuenta que ya existía una orden de detención en contra de la imputada.

Cómo ocurrió el ataque y detalles de la autopsia

El hecho ocurrió el domingo 26 de julio, en inmediaciones de avenida Párroco Marshke.

Según la investigación, Lautaro Flores intervino con la intención de separar una pelea entre dos mujeres. En esas circunstancias, recibió una herida de arma blanca. Tras el ataque, fue asistido y trasladado por personal del SAME al Hospital Pablo Soria.

Lautaro Flores permaneció internado en el Hospital Pablo Soria, donde falleció durante la madrugada siguiente como consecuencia de las lesiones sufridas. Como parte de las primeras medidas investigativas, este jueves se realizó la autopsia médico legal al cuerpo de la víctima, la cual determinó que la causa de muerte fue un shock hemorrágico provocado por una herida que comprometió el miocardio.

El examen también determinó que la víctima presentaba dos lesiones en el corazón: una de ingreso y otra de egreso. Los restantes resultados serán incorporados al legajo y continúan siendo analizados por el equipo fiscal.

Cómo avanzó la investigación

A partir del avance de la causa, se reunieron distintos elementos probatorios que permitieron identificar a la presunta autora del hecho.

En ese marco, el fiscal interviniente solicitó al Juzgado la correspondiente orden de allanamiento, registro y detención, medida que fue autorizada. Las diligencias fueron coordinadas por los ayudantes fiscales y ejecutadas por personal de la Policía de la Provincia, en cumplimiento de las medidas judiciales dispuestas.

La investigación permanece en curso y el Ministerio Público de la Acusación continúa con la producción y análisis de las medidas probatorias pendientes. El objetivo es lograr el total esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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